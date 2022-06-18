В школах Николаева запретят русский язык
Источник:фейсбук Маргариты Бондаренко
С нового учебного года в Николаеве не будут принимать учащихся на обучение на русском языке. Соответствующее решение принял исполком Николаевского горсовета.
Об этом сообщила в соцсетях заместитель директора первой школы Николаевского лицея имени Олега Ольжича Маргарита Бондаренко. Педагог продемонстрировала фото документа, который подписал мэр Александр Сенкевич.
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В заведениях среднего образования не будут использовать русский
В решении говорится, что из-за полномасштабного вторжения России в Украину, приняли решение с 1 сентября 2022 года запретить использование русского языка в коммунальных заведениях общего среднего образования Николаева.
Поэтому на русском языке не будут учиться ученики начальных классов, а также ученики не будут изучать русский язык и литературу как отдельный предмет. Также нельзя оформлять на русском образовательную среду.
Искренне радуюсь мудрой политической воле Александра Сенкевича относительно запрета русского языка как составляющей образовательного процесса в украинских школах,
– написала Маргарита Бондаренко.
Решение исполкома Николаевского горсовета / Фото из фейсбука Маргариты Бондаренко
В Житомире тоже не будут учить русский язык
Ранее о планах отказаться от изучения русского языка в школах сообщили и в Житомире. Как пишет "Суспільне", в Житомире есть 40 классов, в которых преподают русский язык – это 10 школ и около тысячи учеников. В местном департаменте образования заверили, что учителя без работы не останутся – будут преподавать другие предметы.
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Оккупанты навязывают свой язык на захваченных территориях: коротко
- Россияне хотят навязать свою систему образования на временно оккупированных территориях Украины. Речь идет о преподавании исключительно на русском языке и по программе страны-агрессорки.
- Так, в Мариуполь россияне уже успели завезти 10 тысяч школьных учебников. Эти книги насквозь проникнуты русской пропагандой.
- Более того, захватчики даже решили отменить каникулы в городе, чтобы ускорить зомбирование учеников российской пропагандой.
- Активно противятся педагоги в оккупированном Херсоне: в городе удалось перевести на российские программы только 2 из 60 школ.