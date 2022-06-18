В школах Николаева запретят русский язык

С нового учебного года в Николаеве не будут принимать учащихся на обучение на русском языке. Соответствующее решение принял исполком Николаевского горсовета.

Об этом сообщила в соцсетях заместитель директора первой школы Николаевского лицея имени Олега Ольжича Маргарита Бондаренко. Педагог продемонстрировала фото документа, который подписал мэр Александр Сенкевич.

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В заведениях среднего образования не будут использовать русский

В решении говорится, что из-за полномасштабного вторжения России в Украину, приняли решение с 1 сентября 2022 года запретить использование русского языка в коммунальных заведениях общего среднего образования Николаева.

Поэтому на русском языке не будут учиться ученики начальных классов, а также ученики не будут изучать русский язык и литературу как отдельный предмет. Также нельзя оформлять на русском образовательную среду.

Искренне радуюсь мудрой политической воле Александра Сенкевича относительно запрета русского языка как составляющей образовательного процесса в украинских школах,

– написала Маргарита Бондаренко.



Решение исполкома Николаевского горсовета / Фото из фейсбука Маргариты Бондаренко

В Житомире тоже не будут учить русский язык

Ранее о планах отказаться от изучения русского языка в школах сообщили и в Житомире. Как пишет "Суспільне", в Житомире есть 40 классов, в которых преподают русский язык – это 10 школ и около тысячи учеников. В местном департаменте образования заверили, что учителя без работы не останутся – будут преподавать другие предметы.

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