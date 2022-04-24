В оккупированном Крыму россияне хотят закрыть крымскотатарскую школу

Подконтрольная России оккупационная администрация стремится закрыть общеобразовательную крымскотатарскую школу №2 имени Дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана в городе Эски Кырым. Такими действиями страна-агрессор нарушит право на образование на родном языке во временно оккупированном полуострове.

Об этом рассказала уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в своем телеграм-канале. Она отметила, что это нарушение статьи 8 Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств и Женевской конвенции 1949 о защите гражданского населения во время войны.

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Что планирует оккупационная администрация

Денисова рассказала, что учебное заведение планируется "объединить" с местным греческим учреждением среднего образования. Отмечается, что там уже состоялось собрание по этому поводу, но родители решили бороться за сохранение крымскотатарского учебного заведения.

Российская федерация как государство-оккупант несет ответственность за обеспечение и соблюдение прав граждан, проживающих на временно оккупированной территории Крыма, в том числе и на образование на родном языке и сохранение культурной идентичности,

– отметила Денисова.

На сегодняшний день известно, что с начала оккупации Крыма власти России изменили статус 16 крымскотатарских школ.

Она также обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время полномасштабного военного вторжения России в Украину, чтобы те учли эти факты нарушения страной-агрессором прав человека в Украине.

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