В Одесской области больше не будут преподавать русский язык и литературу

В учебных заведениях Одесской области больше не будут преподавать русский язык и литературу. Относительно Одессы – это решение городского главы Геннадия Труханова.

Об этом рассказал директор Департамента образования и науки Одесской ОВ Александр Лончак. Эти предметы исчезнут из программы Одесской области с 1 августа.

По теме Взяли курс на обучение офлайн, – нардеп назвала условия для школ

Учебники уже изъяли из школьных библиотек

Из образовательной программы уже успели убрать писателей страны-агрессора. Теперь их должны заменить другими иностранными авторами. Учебники по русскому языку и литературе уже изъяты из школьных библиотек. Причем русский язык и литература исчезнут полностью, их нельзя даже изучать факультативно.

Однако это решение касается только Одесской области, а не областного центра. Что касается самой Одессы, то областная военная администрация ждет решения мэра Геннадия Труханова. Вопрос должен быть решен в августе.

Ранее с русским языком простились в школах Николаева

Ранее соответствующее решение подписал городской голова Николаева Александр Сенкевич. Согласно документу, в учебном году 2022 – 2023 год прекратят набор учеников на обучение на русском языке. Также исчезнет из школьной программы русский язык и литература.

В Николаев такой анонсировали и в Житомире. В городе было 40 классов в 10 школах, где изучали русский язык. В местном департаменте образования говорят, что учителя без работы не останутся, они будут преподавать другие предметы.

Читайте также Оккупанты ночью уничтожили школу в Авдеевке: обстреляли ее снарядами из "Града" с магниевым зарядом

Россияне навязывают свою систему образования на оккупированных территориях:

90% учителей в Мелитополе отказываются преподавать по русской системе образования. Потому, говорит мэр города Иван Федоров, педагогов завозят из России.

В оккупированный Мариуполь, тем временем привезли 10 тысяч учебников из России. Большинство из них – по русскому языку и литературе, а также книги для начальной школы.

Обучение в почти полностью разрушенном городе планируют полностью русифицировать. Кроме русского языка и литературы планируют изучать даже историю России.

В оккупированном Херсоне на свою программу россиянам удалось перевести только 2 из 60 школ, остальные были категорически против.

Смотрите в видео: россияне хотят выдавать свои аттестаты в Энергодаре