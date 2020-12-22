В Минобразования утвердили новый стандарт дошкольного воспитания
В Киеве 21 декабря состоялось совещание коллегии Министерства образования, на котором была в основном одобрена новая редакция так называемого Базового компонента дошкольного образования.
Базовые детали проекта изложены в презентации на сайте МОН. Внедрение этого документа позволит продолжить реформу дошкольного образования, улучшить ее и унифицировать в соответствии с международными стандартами.
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Ожидается, что после доработки базовый компонент дошкольного образования будет утвержден приказом МОН и обнародован на сайте.
"Качественное и доступное дошкольное образование – приоритет для МОН, а обновленный Базовый компонент является весомым шагом на пути к этому", – подчеркнул министр Сергей Шкарлет.
Детали документа
Согласно документу, Базовый компонент дошкольного образования – это Государственный стандарт, который определяет требования к обязательным компетенциям и результатам образования ребенка дошкольного возраста, а также условия, при которых они могут быть достигнуты в соответствии с международными стандартами качества образования.
Одобренный Стандарт основывается на уважении к личности ребенка, его потребностям и возможностям, индивидуальному опыту.
Требования к обязательным результатам обучения и компетентностям дошкольников определены по следующим образовательным направлениям: "Личность ребенка", "Ребенок в сенсорно-познавательном пространстве", "Ребенок в окружающей среде", "Игра ребенка", "Ребенок в социуме", "Речь ребенка", "Ребенок в мире искусства".
Также ценностными ориентирами документа является укрепление и сохранение физического и психического здоровья ребенка и его эмоциональное развитие, признание развивающего потенциала безопасной и инклюзивной образовательной среды и тому подобное.
Зачем новый стандарт
- Обновленный Стандарт обеспечит повышение доступности дошкольного образования в Украине.
- Он направлен на обеспечение равного доступа к дошкольному образованию всех детей раннего и дошкольного возраста, в том числе и детей с особыми образовательными потребностями, детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.
- Также в МОН завершается работа над законопроектом "О дошкольном образовании", завершено общественное обсуждение Концепции развития дошкольного образования.
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