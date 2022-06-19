В Киевской консерватории решили оставить в названии имя Чайковского: как они это объясняют

Национальная музыкальная академия решила оставить имя композитора Петра Чайковского в своем названии. Главным аргументом Ученый совет считает то, что наследие композитора не принадлежит одному конкретному народу, а всему миру.

Ученый совет академии также надеется на защиту наследия Петра Чайковского в Украине. На заседании даже проголосовали за обращение к президенту и премьер-министру по принятию мер для этого.

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Почему вуз выступает за сохранение названия

Член наблюдательного совета народный артист Украины Юрий Рыбчинский считает, что Чайковский не принадлежит России. Кроме того, композитор по происхождению не является россиянином.

Чайковский, как и Шекспир, как и Жанна д'Арк, как и Христос, не принадлежит одному конкретному народу, он принадлежит всему миру. Этнически Петр Чайковский не был русским: его отец происходил из рода запорожских казаков, а мать была француженкой,

– заявил Рыбчинский.

Кроме того, артист и поэт отметил, что Петр Чайковский относился к Украине с любовью. В частности, на заседании также отметили, что композитор является одним из основателей Национальной музыкальной академии.

Другие члены Ученого совета убеждены, что нужно доводить миру причастность Петра Чайковского именно к украинской культуре и защищать его имя от манипуляций. Среди аргументов – тесная связь Чайковского с нашей страной, ведь проведенные учеными академии исследования свидетельствуют о том, что именно на территории Украины композитор написал значительную часть своих произведений и считал наше государство своим родным домом. Несмотря на это, Петр Чайковский родился и умер на территории России.

Переименование улиц в столице

Россия считает творчество Петра Чайковского своим наследием. Более того, после дисквалификации из Олимпийских игр из-за допингового скандала, Олимпийский комитет России, выступавший на соревнованиях без каких-либо государственных символов, вместо гимна использовал фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром №1, автором которого является именно Чайковский.

19 июня в приложении "Киев Цифровой" завершается голосование по переименованию 296 улиц, переулков, проспектов и площадей. Отдать голос за новое название могли не только жители столицы, но и все украинцы.

Новое название можно было выбрать из перечня, в котором 2 или 3 названия предложены экспертной комиссией, а другие – обычными гражданами. В процессе дерусификации столичных улиц и площадей предлагается присваивать им названия в честь новых героев нашего государства. Так в Киеве могут появиться улицы, названные в честь погибших журналиста Александра Махова, фотографа Макса Левина, активиста Романа Ратушного, Героя Украины Виталия Скакуна и других. Новые названия для улиц, переулков, проспектов и площадей определят результаты голосования.

Интересно – заместитель мэра Киева о голосовании за дерусификацию улиц столицы: смотрите видео