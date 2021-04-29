Кредитный рейтинг есть у каждого гражданина Украины, независимо от того, занимали вы когда-нибудь деньги у финансового учреждения. Узнать этот показатель сегодня можно в режиме онлайн.
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Что такое кредитный рейтинг
Кредитный рейтинг – это процедура оценки платежеспособности физических лиц, предприятия или государства. Существование этого показателя является важным условием открытого финансового рынка и используется на международном уровне:
- в регуляторных целях;
- при проведении переговоров с инвесторами и привлечении средств путем публичных и кредитных заимствований;
- для совершенствования механизмов риск-менеджмента в финансовых учреждениях, которые предоставляют услуги кредитования.
Простыми словами, кредитный рейтинг для физического лица – это его резюме для финансовых учреждений.
Как рассчитывается кредитный рейтинг
Кредитный рейтинг формируется на основе кредитной истории. Информация о каждом закрытом кредите сохраняется 10 лет, а об активной задолженности – неограниченное количество времени.
В Украине такие данные собирает в частности Украинское бюро кредитных историй. На значение кредитного рейтинга влияет более 10 параметров, которые содержит кредитная история.
Как узнать свой кредитный рейтинг
Украинское бюро кредитных историй разработало специальное приложение, в котором можно раз в год бесплатно просматривать кредитный рейтинг и кредитную историю физическим лицам.
Кроме этого, в течение года можно получить данные повторной оценки всего за 50 гривен.
Чтобы узнать свой кредитный рейтинг бесплатно, необходимо скачать специальное приложение на смартфон с Play Market или App Store.
Для авторизации необходимо указать только дату рождения и номер телефона, на который придет смс-подтверждение.
Кредитный рейтинг и кредитная история: скриншоты из приложения от УБКИ