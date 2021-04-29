Кредитный рейтинг есть у каждого гражданина Украины, независимо от того, занимали вы когда-нибудь деньги у финансового учреждения. Узнать этот показатель сегодня можно в режиме онлайн.

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Что такое кредитный рейтинг

Кредитный рейтинг – это процедура оценки платежеспособности физических лиц, предприятия или государства. Существование этого показателя является важным условием открытого финансового рынка и используется на международном уровне:

в регуляторных целях;

при проведении переговоров с инвесторами и привлечении средств путем публичных и кредитных заимствований;

для совершенствования механизмов риск-менеджмента в финансовых учреждениях, которые предоставляют услуги кредитования.

Простыми словами, кредитный рейтинг для физического лица – это его резюме для финансовых учреждений.

Как рассчитывается кредитный рейтинг

Кредитный рейтинг формируется на основе кредитной истории. Информация о каждом закрытом кредите сохраняется 10 лет, а об активной задолженности – неограниченное количество времени.

В Украине такие данные собирает в частности Украинское бюро кредитных историй. На значение кредитного рейтинга влияет более 10 параметров, которые содержит кредитная история.

Как узнать свой кредитный рейтинг

Украинское бюро кредитных историй разработало специальное приложение, в котором можно раз в год бесплатно просматривать кредитный рейтинг и кредитную историю физическим лицам.

Кроме этого, в течение года можно получить данные повторной оценки всего за 50 гривен.

Чтобы узнать свой кредитный рейтинг бесплатно, необходимо скачать специальное приложение на смартфон с Play Market или App Store.

Для авторизации необходимо указать только дату рождения и номер телефона, на который придет смс-подтверждение.

Кредитный рейтинг и кредитная история: скриншоты из приложения от УБКИ