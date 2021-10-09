В ужгородской школе детям на завтрак выдавали блины в файлах

В одной из школ Ужгорода родители пожаловались на неприемлемое питание школьников. Так, в частности, блины на завтрак детям выдают в канцелярских файлах.

Случай произошел в ужгородской школе №6. Огласку он получил после публикации в фейсбук-сообществе "Ужгород криминальный".

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Блины в файлах для школьников

В видеопрезентации, которую выложили в группе речь идет о том, что питание детей ужасное. Мол, там всегда готовят из самых дешевых продуктов, а мяса никогда не бывает. Как утверждает автор, детям запрещают фотографировать состав своих тарелок и показывать родителям.

Случай, который получил наибольшее возмущение в сети – это блины в файлах. В заметке говорится, что детям их так выдают на завтрак.

Такой пластик выделяет ядовитые вещества при контакте с горячей едой,

– заявляет автор.

Что говорят в горсовете и прокуратуре

В прокуратуре заявили, что изучат организацию питания в этой городской школе. Об этом сообщила пресс-секретарь Закарпатской областной прокуратуры Екатерина Хижняк.

В Ужгороде прокуратура изучает возможность внесения сведений в ЕРДР по обнародованным фактам неудовлетворительного питания в одной из школ города, где детям выдавали блины в канцелярских файлах,

– сказала чиновница.

Впрочем, провести проверку в школе прокуратура не может, поскольку это ответственность управления образования городского совета.

Со своей стороны, в отделе информационной работы Ужгородского горсовета сообщили, что также изучают ситуацию и проводят проверку касательно организации питания для учащихся в этом заведении общего среднего образования.