В Ужгороде решили приостановить обучение для учеников начальных классов во всех школах города на две недели – с 15 до 26 марта включительно. Зато ученики старших классов учатся дистанционно.

Дети вернутся в учебные заведения с понедельника, 28 марта. Такое решение приняли 12 марта из-за осложнения в городе ситуации с распространением COVID-19 и ОРВИ.

К теме Ситуация с коронавирусом в Киеве: сколько школ и садиков закрыли на карантин

В горсовете Ужгорода учителям рекомендуют по возможности ввести дистанционное обучение в начальных классах.

Растет количество больных острыми респираторными вирусными инфекциями. Уже показатель заболеваемости COVID-19, гриппом и ОРВИ превышает эпидпорог на 55,6%,

– подчеркнули чиновники.

Также в Ужгороде обсуждают вопрос о закрытии садиков.

К слову, с 8 марта на Закарпатье в условиях красной зоны посещать школу могут только ученики начальных классов, старшие – уже учатся дистанционно.

В каких случаях могут закрывать школы?

Ученикам запрещено посещать школы, если на самоизоляции из-за контакта с больным COVID-19 находятся более 50% детей и работников.

Или если в городе красная зона карантина (но ученики 1 – 4 классов смогут продолжить очное обучение).

Ситуация с коронавирусом. В Ужгороде по состоянию на 12 марта – 2 845 активных больных коронавирусом. Всего с начала эпидемии у почти 10 тысяч ужгородцев подтвердили коронавирус. По всей Украине за минувшие сутки подтвердили 12 946 новых случаев COVID-19. Это максимальный показатель в 2021 году.