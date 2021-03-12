В Ужгороде ученики всех классов не будут посещать школы: даты карантина
В Ужгороде решили приостановить обучение для учеников начальных классов во всех школах города на две недели – с 15 до 26 марта включительно. Зато ученики старших классов учатся дистанционно.
Источник:фейсбук Ужгородского городского совета
Дети вернутся в учебные заведения с понедельника, 28 марта. Такое решение приняли 12 марта из-за осложнения в городе ситуации с распространением COVID-19 и ОРВИ.
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В горсовете Ужгорода учителям рекомендуют по возможности ввести дистанционное обучение в начальных классах.
Растет количество больных острыми респираторными вирусными инфекциями. Уже показатель заболеваемости COVID-19, гриппом и ОРВИ превышает эпидпорог на 55,6%,
– подчеркнули чиновники.
Также в Ужгороде обсуждают вопрос о закрытии садиков.
К слову, с 8 марта на Закарпатье в условиях красной зоны посещать школу могут только ученики начальных классов, старшие – уже учатся дистанционно.
В каких случаях могут закрывать школы?
- Ученикам запрещено посещать школы, если на самоизоляции из-за контакта с больным COVID-19 находятся более 50% детей и работников.
- Или если в городе красная зона карантина (но ученики 1 – 4 классов смогут продолжить очное обучение).
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