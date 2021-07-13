Учитель пытался убедить его слезть, но мальчик игнорировал замечания, еще и достал телефон и начал снимать на видео, как учитель сердится.

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В какой-то момент школьник не удержался и упал спиной вниз, прямо на камни. После падения школьник не мог двигаться и ничего не чувствовал ниже плеч.

Однако, как передает "Суспільне", скорая доехала за 8 минут. У мальчика поверхностный ушиб тазобедренного сустава. Ребенка доставили в городскую больницу для дальнейшего обследования.

Впоследствии травматолог Ужгородской городской больницы Владимир Ландовский рассказал, что ребенка сопровождали два воспитателя. Школьника осмотрели травматолог и детский хирург.

Ему сделали рентген-обследование, анализы. Никаких угроз, которые требовали госпитализации или оперативного вмешательства, не обнаружили. Ребенка обследовали, дали рекомендации и отпустили домой,

– сказал он.

Пресс-секретарь Главного управления Нацполиции Закарпатья Анна Дан добавила, что в полицию по этому факту никто не обращался.

К слову, на Львовщине в мае во время экскурсии погиб шестиклассник. Ученик подошел близко к воде, поскользнулся и упал в водопад. Его не удалось спасти. Детали – в статье.