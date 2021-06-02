Как студенты-медики экзамен сдавали

Вместо настоящих студентов экзамен пришли сдавать другие юноши и девушки, которые еще также учатся. Будущие медики заплатили им за такую ​​"услугу".

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Студенты договорились, что их "спасатели" вклеят свои фотографии в их паспорта, чтобы члены комиссии не поняли, что на экзамен пришли другие люди.

По словам заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, количество студентов, которые таким образом должны были сдавать экзамен, может быть больше 20.

Благодаря порядочной позиции отдельных сотрудников медицинского университета, которые заметили факт вклейки чужих фото и вызвали полицию, массовую фальсификацию экзамена на высокое звание медика остановила полиция,

– рассказал Геращенко.



Как студенты вклеивали фото в паспорта / Фото полиции Закарпатья

Сейчас полицейские проверяют, причастны ли к махинациям преподаватели и администрация учебного заведения. Кстати, на место происшествия также приезжали сотрудники отдела миграционной полиции, поскольку в вузе учится много иностранцев.

Правоохранители открыли по данному факту уголовное дело о подделке документов.

Смотрите видео из вуза, где обнаружили незаконную сдачу экзамена: