В Ужгороде будут судить 26 человек за переклейку фото в документах перед экзаменами

В Ужгородском медицинском университете разоблачили схему подделки документов для сдачи экзаменов. Правонарушителям грозит до трех лет ограничения свободы.

В июне 2021 года правоохранители совместно с представителями Центра тестирования при Министерстве образования обнаружили во время экзамена в учебном заведении лиц с фейковыми паспортами.

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В документы студентов, которые хотели обманным путем сдать экзамен, были вклеены фото людей, которые пришли сдавать экзамен,

– отметили в МВД.

Сейчас досудебное расследование завершено. Материалы в отношении 26 подозреваемых направлены в суд. Правонарушителям грозит наказание от 850 гривен штрафа до 3 лет ограничения свободы.

Среди подставных лиц, которые незаконно сдавали экзамен, были интерны, действующие врачи и три преподавателя ЗВО.

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