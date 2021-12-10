Уже 36 тысяч учителей получили ноутбуки: данные по регионам

Благодаря национальному проекту "Ноутбук каждому учителю" педагоги продолжают получать качественную и современную компьютерную технику. Сейчас уже доставили более 36 тысяч ноутбуков для учителей в 18 областей.

Поставки в регионы происходят быстро и стабильно. На этой неделе впервые получили ноутбуки учителя из Донецкой, Тернопольской, Ровенской, Херсонской и Одесской областей.

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Сколько учителей уже получили ноутбуки

Педагоги уже получили ноутбуки в таких регионах:

Волынская область – 1 277 ноутбуков;

Днепропетровская область – 5 296 ноутбуков;

Донецкая область – 1 782 ноутбуки;

Житомирская область – 1 000 ноутбуков;

Закарпатская область – 2 231 ноутбук;

Запорожская область – 2 013 ноутбуков;

Ивано-Франковская область – 2 096 ноутбуков;

Киевская область – 3 186 ноутбуков;

Кировоградская область – 1 431 ноутбук;

Луганская область – 300 ноутбуков;

Одесская область – 4134 ноутбуки;

Полтавская область – 2 447 ноутбуков;

Ровенская область – 2 344 ноутбуки;

Тернопольская область – 1 050 ноутбуков;

Харьковская область – 3 055 ноутбуков;

Херсонская область – 100 ноутбуков;

Черновицкая область – 1 450 ноутбуков;

Черниговская область – 1 397 ноутбуков.

Всего до конца года по государственной субвенции должны закупить 60 000 ноутбуков для учителей из 24 областей. Из госбюджета на это выделили 980 миллионов гривен. Средняя стоимость одного ноутбука по субвенции – 17 900 гривен.

Ноутбуки оснащены всем необходимым для дистанционной работы учителя – камерой, мощным процессором и возможностью подключения к интернету. Это позволит сделать учебный процесс современным и удобным, независимо от карантинных ограничений через COVID-19.

Отзывы учителей о новых ноутбуках

Общины, которые уже получили ноутбуки, делятся впечатлениями в соцсетях и выражают благодарность за инициативу МОН и Минцифры:

Учительница Ирина Полищук : "В основном, в нашей школе компьютеры размещены в классах информатики, другим учителям нужно ждать окончания уроков, чтобы воспользоваться техникой. А сейчас ноутбук нужен учителю и при проведении уроков. Мы в школе ввели электронные журналы, дневники. Хорошо, что Минцифра и МОН реализуют крутые проекты".

: "В основном, в нашей школе компьютеры размещены в классах информатики, другим учителям нужно ждать окончания уроков, чтобы воспользоваться техникой. А сейчас ноутбук нужен учителю и при проведении уроков. Мы в школе ввели электронные журналы, дневники. Хорошо, что Минцифра и МОН реализуют крутые проекты". Учителя из Луцка: "Благодаря современному процессору компьютеры быстро загружаются и мгновенно открывают заготовленные документы на урок. На полном заряде батареи можно спокойно провести 6 уроков. Пока это лучшие ноутбуки, которые поставлялись в школы Луцка".

К слову, в Украине общины не использовали половину средств образовательной субвенции. В профсоюзе педагогов считают, что ее экономят, не доплачивая учителям и другим педагогам надбавку за работу. Детали – читайте в статье.