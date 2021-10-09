Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев рассказал, что в Украине насчитали более 440 учебных заведений без внутренних туалетов.
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В каких заведениях нет внутренних туалетов:
- школы – 380;
- детские сады – 10;
- учреждения внешкольного образования – 22;
- учреждения профессионально-технического образования – 28;
- учреждения специального образования – 1.
Кроме того, по словам Сергея Горбачева, родители постоянно жалуются на обустройство туалетов. Чаще всего жалобы касаются:
- расположения туалетов на улице;
- ненадлежащего обустройства санитарных узлов, в частности отсутствия кабинок или дверцы;
- отсутствия горячей воды или водоотвода совсем;
- отсутствия санитайзеров.
Также были жалобы на ситуации, когда внутренний туалет есть, но он закрыт, и детей все равно заставляют ходить в уличную уборную. Еще есть случаи, когда ходить в туалет в здании позволяют только ученикам начальной школы.
Скандалы со школьными туалетами
- В некоторых червоноградских школах в кабинках туалетов нет дверей. По словам родителей, девочки стесняются туда ходить, ведь за ними могут подсмотреть ребята, даже снять на камеру.
Школьные туалеты в Червонограде / Фото "Общественное"
- В Днепре родителей возмутил туалет в школе №113 – там нет дверей и даже туалетной бумаги. Также в кабинках отсутствуют мусорные ведра, куда бы можно было выбрасывать мусор. Видео – смотрите по ссылке.
- В школе на Закарпатье первоклассник провалился в выгребную яму. Одноклассники сразу забили тревогу. Поэтому учителя вытащили школьника из ямы. В то же время в местном отделе образования инцидент отрицают и говорят, что он просто вступил ногой в фекалии.
Кто отвечает за состояние школьных туалетов
Горбачев рассказал, что за туалеты в учебных заведениях отвечает местная власть. Законом Украины определено, что содержание, развитие и материально-техническое обеспечение учебных заведений осуществляется за счет учредителя, то есть – органов местного самоуправления.
Поэтому если в школе или другом учебном заведении нет туалета внутри здания, нет кабинок, двери или какие-то другие проблемы – надо обращаться к учредителю. Это могут сделать как родители, так и руководитель учреждения,
– заявил омбудсмен.
То, какими именно должны быть туалеты в школах, определено в санитарном регламенте для школ, который вступил в силу 1 января 2021 года.
Согласно регламенту, туалеты в школах должны:
- располагаться только в помещении;
- в них должны быть бумажные или электрополотенца, жидкое мыло, туалетная бумага;
- в них должны быть кабинки, а в кабинках должны быть дверцы: непрозрачные, высотой не менее 1,5 метра и такие, что закрываются изнутри.
Кто должен платить за обустройство туалетов в школах? Выделить деньги на строительство, реконструкцию или ремонт туалетов могут местные власти из своего бюджета или областные государственные администрации из бюджета области. Еще можно использовать остатки образовательной субвенции.
Кроме того, в Украине есть специальные государственные программы. Например, в 2019 году заработала программа "Достоинство ребенка" – в 2020 году на ее выполнение выделили 55 миллионов гривен из госбюджета. За эти деньги планировали обустроить теплые туалеты в 100 школах.
Но, отмечает образовательный омбудсмен, переобустраивали только те школы, в которых обучалось не менее 20 учащихся 1 – 4 классов.
Почему в Украине существует проблема уличных туалетов в школах
Сергей Горбачев говорит, что самое сложное решить проблему с туалетами в заведениях сельской местности.
В некоторых учебных заведениях такая уборная не была предусмотрена проектом еще с момента основания заведения, поэтому построить ее там просто невозможно,
– рассказывает он.
Иногда в школах внутренние туалеты есть, но они не работают, потому что нет водоснабжения или канализации. Горбачев привел данные Госпродпотребслужбы, согласно которым более 4000 учебных заведений в Украине пользуются водой из колодцев.
Но самые большие проблемы – деньги, коммуникация и оформления бумаг. "Родителям и директору нужно провести правильную и упорную коммуникацию с учредителем, а основателю пересмотреть бюджет и найти средства", – добавил Горбачев.
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Затем готовится проектно-сметная документация, проводятся закупки, начинаются и продолжаются ремонтные работы. И это может продолжаться до нескольких месяцев.
Образовательный омбудсмен отметил, что он будет обращаться в органы местной власти с просьбой посодействовать выделению средств там, где это возможно. А еще – в МОН с предложением инициировать новые госпрограммы для обустройства туалетов.