Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев рассказал, что в Украине насчитали более 440 учебных заведений без внутренних туалетов.

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В каких заведениях нет внутренних туалетов:

школы – 380;

детские сады – 10;

учреждения внешкольного образования – 22;

учреждения профессионально-технического образования – 28;

учреждения специального образования – 1.

Кроме того, по словам Сергея Горбачева, родители постоянно жалуются на обустройство туалетов. Чаще всего жалобы касаются:

расположения туалетов на улице;

ненадлежащего обустройства санитарных узлов, в частности отсутствия кабинок или дверцы;

отсутствия горячей воды или водоотвода совсем;

отсутствия санитайзеров.

Также были жалобы на ситуации, когда внутренний туалет есть, но он закрыт, и детей все равно заставляют ходить в уличную уборную. Еще есть случаи, когда ходить в туалет в здании позволяют только ученикам начальной школы.

Скандалы со школьными туалетами

В некоторых червоноградских школах в кабинках туалетов нет дверей. По словам родителей, девочки стесняются туда ходить, ведь за ними могут подсмотреть ребята, даже снять на камеру.



Школьные туалеты в Червонограде / Фото "Общественное"

В Днепре родителей возмутил туалет в школе №113 – там нет дверей и даже туалетной бумаги . Также в кабинках отсутствуют мусорные ведра, куда бы можно было выбрасывать мусор. Видео – смотрите по ссылке.

. Также в кабинках отсутствуют мусорные ведра, куда бы можно было выбрасывать мусор. Видео – смотрите по ссылке. В школе на Закарпатье первоклассник провалился в выгребную яму. Одноклассники сразу забили тревогу. Поэтому учителя вытащили школьника из ямы. В то же время в местном отделе образования инцидент отрицают и говорят, что он просто вступил ногой в фекалии.

Кто отвечает за состояние школьных туалетов

Горбачев рассказал, что за туалеты в учебных заведениях отвечает местная власть. Законом Украины определено, что содержание, развитие и материально-техническое обеспечение учебных заведений осуществляется за счет учредителя, то есть – органов местного самоуправления.

Поэтому если в школе или другом учебном заведении нет туалета внутри здания, нет кабинок, двери или какие-то другие проблемы – надо обращаться к учредителю. Это могут сделать как родители, так и руководитель учреждения,

– заявил омбудсмен.

То, какими именно должны быть туалеты в школах, определено в санитарном регламенте для школ, который вступил в силу 1 января 2021 года.

Согласно регламенту, туалеты в школах должны:

располагаться только в помещении;

в них должны быть бумажные или электрополотенца, жидкое мыло, туалетная бумага;

в них должны быть кабинки, а в кабинках должны быть дверцы: непрозрачные, высотой не менее 1,5 метра и такие, что закрываются изнутри.

Кто должен платить за обустройство туалетов в школах? Выделить деньги на строительство, реконструкцию или ремонт туалетов могут местные власти из своего бюджета или областные государственные администрации из бюджета области. Еще можно использовать остатки образовательной субвенции.

Кроме того, в Украине есть специальные государственные программы. Например, в 2019 году заработала программа "Достоинство ребенка" – в 2020 году на ее выполнение выделили 55 миллионов гривен из госбюджета. За эти деньги планировали обустроить теплые туалеты в 100 школах.

Но, отмечает образовательный омбудсмен, переобустраивали только те школы, в которых обучалось не менее 20 учащихся 1 – 4 классов.

Почему в Украине существует проблема уличных туалетов в школах

Сергей Горбачев говорит, что самое сложное решить проблему с туалетами в заведениях сельской местности.

В некоторых учебных заведениях такая уборная не была предусмотрена проектом еще с момента основания заведения, поэтому построить ее там просто невозможно,

– рассказывает он.

Иногда в школах внутренние туалеты есть, но они не работают, потому что нет водоснабжения или канализации. Горбачев привел данные Госпродпотребслужбы, согласно которым более 4000 учебных заведений в Украине пользуются водой из колодцев.

Но самые большие проблемы – деньги, коммуникация и оформления бумаг. "Родителям и директору нужно провести правильную и упорную коммуникацию с учредителем, а основателю пересмотреть бюджет и найти средства", – добавил Горбачев.

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Затем готовится проектно-сметная документация, проводятся закупки, начинаются и продолжаются ремонтные работы. И это может продолжаться до нескольких месяцев.

Образовательный омбудсмен отметил, что он будет обращаться в органы местной власти с просьбой посодействовать выделению средств там, где это возможно. А еще – в МОН с предложением инициировать новые госпрограммы для обустройства туалетов.