Укрзализныце сих пор не компенсировали перевозки льготных пассажиров. Да, только Министерство образования и науки задолжало компании один миллиард гривен. Поэтому УЗ решила, как изменить эту ситуацию.

Долги перед Укрзализныцей

Председатель Укрзализныци Владимир Жмак заявил, что пассажирские перевозки являются убыточными для компании, и затраты на них компания финансирует путем грузовых перевозок. Об этом он рассказал в эфире одного из телеканалов, сообщает 24 канал.

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Жмак подчеркнул, что ситуацию с пассажирскими перевозками необходимо менять, ведь на сегодня задолженность за перевозку льготных пассажиров перед компанией превышает 2 миллиарда долларов.

Мы не получаем никаких дотаций, и нам еще и не компенсируют перевозку льготных пассажиров. Сегодня задолженность только Министерства образования и науки перед УЗ миллиард гривен. Задолженность местных бюджетов за перевозку льготников пригородными поездами составляет еще почти миллиард,

– рассказал председатель УЗ.

Почему МОН задолжало перед УЗ

Минобразования задолжало более одного миллиарда гривен из перевозку студентов вузов и учащихся Профтех за предыдущие годы.

Ведь Минобразования и Укрзализныця ежегодно заключают договоры о компенсации льгот за перевозку студентов. В частности, в бюджете на 2018-2019 годы МОН предусмотрело лишь 36 миллионов гривен на возмещение средств УЗ, однако льготы для студентов предоставили почти на 500 миллионов гривен, поэтому снова образовался долг.

Как в УЗ планируют изменить эту ситуацию

Руководитель Укрзализныци видит решение этой ситуации в прямых договорах, которые компания будет заключать с местными властями.

Мы хотим, чтобы пассажирские перевозки стали самоокупаемыми. Как? Хотим выйти на прямые публичные договоры на перевозку пассажиров с органами центральной власти и с органами местной власти или с предприятиями,

– сказал Жмак.

По его мнению, УЗ стоит использовать принцип пряника. "Если у вас с нами есть договор, вы получите новую модернизированную электричку, чистую, аккуратную, со всеми условиями перевозки. Если у вас нет с нами договора – то по остаточному принципу будем предоставлять вам электрички Рижского завода 1976 года", – добавил он.