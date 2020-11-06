В Днепре уволился преподаватель, который отказался проводить пару на украинском: детали
С НТУ "Днепровская политехника" уволился преподаватель кафедры философии. Он отказался от просьбы студентов преподавать на государственном языке.
Профессор уволился по собственному желанию. Об этом рассказал проректор университета Юрий Хоменко, сообщает TSN.ua.
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Позиция проректора
По его словам, преподавателя не увольняли. Он сам прочитал жалобу, подумал и ушел из университета.
Все методические материалы у него были на украинском языке. Что там произошло между ним и студентами – другое дело. Здесь не о чем говорить, потому что преподаватель уволился. Есть разные студенты,
– отметил Хоменко.
Он подтвердил, что в учебном заведении 60% студентов – из Донбасса. Большинство из них не против преподавания на русском, а преподаватели всегда идут на уступки и преподают на том языке, на котором их просят.
Что говорят в вузе
На фейсбук-странице вуза заявили, что преподаватели придерживаются требований языкового законодательства, а скандал с профессором – это единичный случай. Также отметили, что на основании представленной студенткой жалобы, в университете создана комиссия, в которую вошли представители руководства и преподаватели.
"В конце концов фигурант инцидента подал заявление на увольнение, которую удовлетворили 23 октября. Преподаватели и студенты НТУ "Днепровская политехника" защищали суверенитет Украины в зоне АТО, ООС и активно занимались волонтерством. Мы имеем четкую позицию, молниеносно отреагировали на инцидент и успели закрыть дело", – также добавили в публикации.
Языковой скандал в Днепре: что известно
- Ранее преподаватель кафедры философии НТУ "Днепровская политехника" отказался от просьбы студентки проводить пару украинском языке.
- Он заявил, что Украина без русского языка – разруха.
- По словам отца студентки, она не стала писать жалобу, но на следующий день на пару пришла комиссия, чтобы разобраться в ситуации.
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