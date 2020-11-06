С НТУ "Днепровская политехника" уволился преподаватель кафедры философии. Он отказался от просьбы студентов преподавать на государственном языке.

Профессор уволился по собственному желанию. Об этом рассказал проректор университета Юрий Хоменко, сообщает TSN.ua.

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Позиция проректора

По его словам, преподавателя не увольняли. Он сам прочитал жалобу, подумал и ушел из университета.

Все методические материалы у него были на украинском языке. Что там произошло между ним и студентами – другое дело. Здесь не о чем говорить, потому что преподаватель уволился. Есть разные студенты,

– отметил Хоменко.

Он подтвердил, что в учебном заведении 60% студентов – из Донбасса. Большинство из них не против преподавания на русском, а преподаватели всегда идут на уступки и преподают на том языке, на котором их просят.

Что говорят в вузе

На фейсбук-странице вуза заявили, что преподаватели придерживаются требований языкового законодательства, а скандал с профессором – это единичный случай. Также отметили, что на основании представленной студенткой жалобы, в университете создана комиссия, в которую вошли представители руководства и преподаватели.

"В конце концов фигурант инцидента подал заявление на увольнение, которую удовлетворили 23 октября. Преподаватели и студенты НТУ "Днепровская политехника" защищали суверенитет Украины в зоне АТО, ООС и активно занимались волонтерством. Мы имеем четкую позицию, молниеносно отреагировали на инцидент и успели закрыть дело", – также добавили в публикации.

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