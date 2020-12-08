В школе в селе Потеличе на Львовщине уволили учительницу, которая несколько раз ударил по голове шестиклассника в присутствии всего класса. Этим инцидентом заинтересовались в полиции и районной администрации.

Инцидент произошел 3 декабря во время перерыва, но родители ученика не обращались с заявлением в милицию. Полиция увидела это видео в интернете и после этого решила узнать детали, сообщает 24 канал.

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Известно, что учительница украинского языка и литературы также работала заместителем директора по воспитанного работы.

Она не контролировала свои эмоции из-за грубого обращения ученика к себе и применила физическую силу,

– отметили в РГА.

Поэтому, в районной администрации 7 декабря создали рабочую комиссию для рассмотрения этого вопроса. Впоследствии местные власти сообщили в фейсбуке, что учительницу уволили по соглашению обеих сторон.

Что известно об этом скандале

Директор школы Светлана Ковальчук рассказала, что учительница Надежда Патлика развела учащихся, которые дрались на перемене. После этого один из учеников грубо крикнул ей: «Выйди отсюда! Что ты пришла?", На что преподаватель не удержалась и несколько раз ударила школьника по затылку.

На видео, которое распространилось в соцсетях, Надежда Патлика соответствует ученику: "Какое ты имеешь право? Я подошла вас разнять, правда? Не ты ко мне говорить "Чего ты сюда пришла? "Я знаю, чего я пришла!".

Смотрите видео, как учительница бьет ученика:

Добавим, что в Украине существует наказание за буллинг в учебных заведениях. Согласно статье, за буллинг участника образовательного процесса предусмотрен штраф от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 1 700 гривен) или общественные работы от 20 до 40 часов.