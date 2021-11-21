Для начала учитель должен понять, чем интересуются современные школьники. Преимущественно это общение и челенджи в соцсетях, развлечения в квест-комнатах, просмотр интересных роликов в ютубе и соревнования в онлайн играх.

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Какие домашние задачи придумать, чтобы они одновременно позволяли отработать дома программный материал и были интересны школьникам – читайте ниже несколько интересных идей.

Идеи домашних заданий, которые ученики выполнят с удовольствием

Инстаграм литературного героя или выдающейся личности

Задание: Предложите школьникам представить, что если бы определенный литературный герой или выдающийся ученый прошлого века, о которых они читают в учебниках, жили бы в наше время.

Вероятно, каждый из них пользовался бы социальными сетями для того, чтобы поделиться своими мыслями и переживаниями с друзьями и знакомыми.

Дайте ученикам пофантазировать, о чем именно могли быть посты и героев из прошлого. После этого предложите создать соответствующие проекты, основываясь на знаниях соответствующей темы.



Пример публикации, которая могла бы быть на instagram-странице Тараса Шевченко

Видео в тикток

Задание: Предложите школьникам в качестве домашней работы создать короткое тематическое видео, в котором на примере из повседневной жизни продемонстрировать смысл физического закона или математической закономерности.

А для уроков украинского языка или литературы можно предложить срифмовать правило, рассказать стихотворение, добавив музыкальное сопровождение и прочее. Видео с домашним заданием необходимо выложить, например, в тикток, добавив соответствующий хэштег (например, #литературныйтикток).

Идея челленджа по декламации стихов Лины Костенко:

Также ученики с удовольствием примут участие в интересном челендже (типа эстафета онлайн), в ходе которой необходимо записать короткий тематический видеоролик, где продемонстрировать собственное умение.

Это может быть выполнение определенных силовых упражнений (отжим), соревнование на скорость произношения скороговорок, декламирование любимого стиха и т.д.

Создание подборок тематических онлайн-ресурсов

Задание: Для лучшей отработки программного материала предложите школьникам в качестве домашнего задания создать собственную подборку текстов и видео из интернета по теме изучения. Это могут быть ролики с YouTube или ТикТок, интерактивные игры, подкасты, посты в соцсетях, содержательные гифки, мемы и прочее.

Главное условие: в предлагаемых ресурсах должна интересно, кратко и содержательно раскрываться текущая тема изучения.

При создании собственной подборки учащиеся будут непринужденно усваивать учебный материал и смогут самостоятельно выбирать источники для овладения темой.

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Тематические онлайн игры

Задание: Вместо привычного решения примеров, написания упражнения или решения задачи предложите ученикам обучающую онлайн-игру, для выигрыша в которой им понадобятся соответствующие знания, полученные на уроке.

Сейчас можно найти десятки готовых увлекательных обучающих игр, с помощью которых можно закреплять школьную программу для учащихся НУШ. Большинство из них украиноязычные и бесплатные.

Для старшеклассников можно найти интересные тематические игры, в рамках которых необходимо моделировать различные процессы и проводить эксперименты.



Пример игры Minecraft, в котором ученики выполняют задания учителя

Также с помощью отдельных гейм-сред (например, Classcraft или Minecraft) учителя могут самостоятельно создавать полномасштабные игры-стратегии с любым тематическим наполнением.

Веб-квест для одноклассников

Задание: Предложите школьникам создать свой тематический веб-квест, который впоследствии пройдут одноклассники. Для того чтобы его решить им придется применить знания по теме изучения.

При этом при создании собственного квеста каждому необходимо составить необычные вопросы и максимально проявить собственный уровень знаний и творческого мышления.

Вы можете также объединить класс в несколько команд и предложить каждой из них создать проект квеста онлайн.

Во время дистанционного обучения пригодится формат веб-квестов от " Всеосвіти". С их помощью можно создавать любые квесты формата "выход из комнаты". Для этого можно использовать бесплатные шаблоны.