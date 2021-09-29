Увлекаются 3D-принтерами и дронами: в нескольких школах Киева дети получают STEM-образование

В семи столичных школах стартовал эксперимент по STEM-образованию, где ученики могут пользоваться дронами и роботами. Такие уроки должны заинтересовать детей к изучению точных наук, ведь они могут самостоятельно делать стартапы и проекты.

В этих школах новые технологии начали использовать на уроках труда и информатики, и от них просто не оторвать. Учителя говорят, что учеников, которые раньше до точных наук “не горели”, теперь со STEM-урока не забрать.

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Урок объединяет в себе сразу 5 предметов: математику, биологию, химию, физику и искусство.

Специально для этого разработали учебный дрон. У него единственный недостаток – дорого стоит (около 7 тысяч гривен), его школе подарил меценат.



Ученики работают с дронами

И пока завороженные пятиклассники смотрели на летающий дрон, ученик 11 класса Роман уже распечатал на 3D-принтере запчасти для другого дрона – подводного.

Роман помнит, как до обустройства лаборатории в школе были другие уроки. "Раньше в кабинете стояли токарные станки, но к ним нас не подпускали. И не факт, что они работали", – рассказывает он.

Но школа нашла деньги в общественном бюджете на реконструкцию, и сейчас парень демонстрирует уже десятки созданных им деталей на 3D-принтере.



3D-принтер в школе Киева

В одной из киевских школ родители пятиклассников имели возможность выбрать – обустроить кабинет для второго иностранного немецкого или STEM-класс. Выбрали последний, ведь дети в этом кабинете могут находиться 5 – 6 часов, потому что они могут своими руками попробовать что-то сконструировать.

По словам экспертов, для того, чтобы обустроить STEM-класс в школе, нужны не только деньги, но и учитель. Однако, именно на таких уроках дети учатся создавать стартапы и проекты.



Ученики делают собственные проекты

К слову, когда-то в 12 лет Марк Цукерберг создал первую программу обмена сообщениями, а Илон Маск еще в 10 лет начал разработку видеоигры. Эксперты отмечают, что на их способности повлияло увлечение STEM-обучением. Преимущества такого обучения – читайте в статье.