Международная программа PISA провела исследование, чтобы понять, как влияет уверенность учащихся в своих силах при решении математических задач на их успеваемость по математике.

Страны с более высокими средними результатами по математике – это те, где учащиеся чаще сообщают об уверенности в своей силе решить математические задачи.

К теме Составили рейтинг лучших школ Украины: кто в лидерах

Положительные связи наблюдаются внутри стран. Так, ученики, которые имеют меньшую самоэффективность в математике, имеют худшие результаты по этому предмету, чем те, кто уверен в своих силах.

Результаты исследования

Проведя исследование, специалисты сделали такой вывод:

учащиеся, которые имеют лучшую успеваемость по математике, также будут иметь большую самоэффективность;

ученики, у кого математическая самоэффективность ниже, с большей вероятностью будут иметь худшие результаты по математике, независимо от собственных реальных способностей.

Также в исследовании отметили, что те ученики, чьи родители ожидали, что они поступят в университет, сообщали о более высокой математической самоэффективности, чем их сверстники, родители которых не возлагали на них высоких надежд.

Многие ученики, особенно те, которые имеют плохие условия для обучения, не уверены в своих способностях выполнять математические задачи,

– говорят авторы исследования.

Поэтому школы и семьи могут помочь ученикам усвоить математику:

давая им возможность решать различные математические задачи,

обеспечивая поощрение и поддержку в процессе выполнения таких задач.

К слову, Министерство образования назвало главные критерии качественного образования в школе. Так, ключевым является освоение основных компетентностей, всестороннее развитие ученика и безопасность в школе. Между тем об интересности уроков и профессионализме учителей говорит только половина школьников.