Эксперты выразили критику, что проект типового учебного плана для 5 – 9 классов загружает детей еще больше, чем было раньше. Почему так произошло и все недостатки этого документа выяснили у руководителя рабочей группы по созданию новых стандартов образования Романа Шияна.

Источник: "Новая украинская школа"

Шиян входит в команду экспертов по поддержке реформ. По его словам, изменения в проект типовой программы для 5 – 9 классов вносили и после того, как рабочая группа отдала его высшему руководству МОН перед обнародованием.

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Поэтому пока неизвестно, удастся ли изменить некоторые пункты в документе. Его следует доработать в сжатые сроки, потому что через полгода должно начаться пилотирования нового стандарта в 5 классе.

Что же не так с новым проектом типовой программы для 5 – 9 классов

Увеличение недельной нагрузки

Некоторые эксперты заверили, что в этом документе можно заметить значительную перегрузку школьников. Например, образовательный омбудсмен Сергей Горбачев заявил, что в документе резко увеличили учебную нагрузку на учащихся. Предлагают гораздо больше времени, чем установленная действующим законодательством 40-часовая рабочая неделя для взрослого человека.

Стоит отметить, что проект типового учебного плана составлен на основе "рекомендованного" учебного времени, определенного Базовым учебным планом в стандарте.

К примеру, если взять за основу минимальное учебное время, то можно увидеть, что есть возможность распорядиться им так, чтобы создать достаточно сбалансированный и гармоничный учебный план.

На какие предметы не хватает времени, а где – перебор

В настоящее время положение ни одной отрасли, по сравнению с действующим типовым учебным планом, не ухудшилось.

Но здесь есть сомнения. Ведь статистика свидетельствует, что в странах ЕС четыре кита учебного плана: литературная отрасль, естествознание, математическая и иностранные языки. Там количество часов соответствует второму циклу базового образования (7-9 классы), в среднем чуть более половины учебного времени. А в Украине – это ориентировочно 70%.

Естествознание

В области естествознания, если смотреть на зарубежный опыт, присутствует заметный перекос. Эта отрасль на этом уровне занимает в среднем 12% как в ЕС, так и в странах ОЭСР. Интересно, что в Корее на это отводится 20% – там к естествознанию присоединили ИКТ и практические и профессиональные умения.

В то же время Ирландия, у котороц есть интересные новые решения, выделяет 9% времени на естествознание в 7-9 классах. Это около двух часов в неделю в течение трех лет. То есть, они достигают высокого результата за 2 часа в неделю.

А в Украине на естествознание отведено 25% времени. Очевидно, что это следствие предметного разделения на физику, химию, биологию и географию.

Языковая литературная отрасль

В новом проекте на украинскую и зарубежную литературу выделили 3,5 часа, хотя раньше было по 2 часа на каждую литературу. В то же время увеличили ресурсное время для украинского языка как отдельного предмета – добавили по полчаса в 5 – 7 классах и по часу в 8 – 9 классах.

Строка с украинским языком защищена, поэтому после утверждения ее трогать нельзя. То есть оптимизировать время в рамках культурно-литературной области можно только за счет литературы, если делать интегрированный курс,

– сказал Роман Шиян.

Также не хватает часов иностранному языку. Ведь планировалось поставить его на уровне 4 часов, чтобы было среднее между практикой и специализированными школами.

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Курсы нравственной направленности

В проекте типового учебного плана есть предмет "Этика/курсы нравственной направленности". Это означает, что некоторые школы могут сделать обязательными, например, курс "Основы семьи" или христианской этики, которые ранее были курсами по выбору.

В той редакции, к созданию которой еще имела отношение вся группа, упоминался как один из вариантов – курс социально-эмоционального этического направления. Этика звучала только в таком контексте,

– отметил Шиян.

Изменится ли типовая программа для 5 – 9 классов

Уже группа сформулировала свои предложения, направленные на преодоление противоречий и узких мест документа, и подала в МОН в рамках общественного обсуждения. Сейчас продолжаются консультации.

"По результатам общественного обсуждения МОН опубликует отчет наряду с проектом документа. Он будет иметь вид сравнительной таблицы, в которой будут приняты или отклонены полученные предложения", – добавляет эксперт.