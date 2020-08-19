В МОН хотят увеличить значимость школьного аттестата при поступлении: почему это плохая идея
Недавно и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что в Минобразования хочет увеличить значимость аттестата при поступлении в вузы, чтобы это мотивировало учащихся к обучению в школе. Однако бывший заместитель МОН Егор Стадный считает, что это плохая идея.
Об этом Стадный написал в посте на своей фейсбук-странице.
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Почему идея МОН об увеличении значимости аттестата при поступлении – плохая
Он отметил, что сейчас по закону в Украине значимость аттестата в конкурсном балле может быть не более 10%. И увеличение его значимости – это ложная идея, ведь для этого нужно будет изменить законодательство и уменьшить значимость ВНО. "Для этого народные депутаты должны "наплевать" на 70% украинцев, которые считают, что ВНО ставит всех в равные условия", – добавляет бывший заместитель МОН.
В частности, Стадному не нравится формулировка "чем больше мы будем учитывать балл аттестата, тем больше будет желание у учащихся учиться в школе". Ведь не стоит ставить заранее значимость аттестата перед такими факторами как мастерство учителей, школьные условия, содержание самой программы, отношения с родителями и друзьями и тому подобным.
"Если в школе нет условий для изучения физики и ее преподает учитель труда, тем большее значимость аттестата при поступлении вряд ли поддержит желание ученика, например, в 8 классе учить физику на должном уровне", – пишет эксперт.
Стадный считает, что даже если предположить, что это сработает и жажда школьных знаний у почти 4 миллионов учеников моментально возрастет, здесь также есть проблема.
В этой формуле по умолчанию заложено, что все дети после школы должны идти в университет. И с этим в Украине явно проблема. Мы имеем наивысший показатель поступления в вузы в Европе и такая массовость приводит к обесцениванию качества высшего образования,
– объясняет он.
По его мнению, в любом случае "важно развивать альтернативу высшему образованию и сдерживать массовость высшего образования, если нет надлежащего обеспечения ее качества".
Как можно мотивировать учеников учиться? По словам Стадного, если уж хотят привязать желание детей учиться в школе к оценкам, то это должны быть выпускные оценки (ГИА), а не вступительные баллы. Стоит последовательно имплементировать стратегию развития ВНО как формы проведения ГИА", – подчеркнул бывший заместитель МОН.
Стадный подытожил, что именно единая шкала ВНО позволяет создать объективный рейтинг для всех поступающих. "Об исправлении оценок в конце учебы, массовой покупке классных журналов и подрыве доверия к школьной оценки писать не буду", – добавил он.