Об этом Стадный написал в посте на своей фейсбук-странице.

К теме В МОН хотят усилить влияние аттестата на поступление в вузы

Почему идея МОН об увеличении значимости аттестата при поступлении – плохая

Он отметил, что сейчас по закону в Украине значимость аттестата в конкурсном балле может быть не более 10%. И увеличение его значимости – это ложная идея, ведь для этого нужно будет изменить законодательство и уменьшить значимость ВНО. "Для этого народные депутаты должны "наплевать" на 70% украинцев, которые считают, что ВНО ставит всех в равные условия", – добавляет бывший заместитель МОН.

В частности, Стадному не нравится формулировка "чем больше мы будем учитывать балл аттестата, тем больше будет желание у учащихся учиться в школе". Ведь не стоит ставить заранее значимость аттестата перед такими факторами как мастерство учителей, школьные условия, содержание самой программы, отношения с родителями и друзьями и тому подобным.

"Если в школе нет условий для изучения физики и ее преподает учитель труда, тем большее значимость аттестата при поступлении вряд ли поддержит желание ученика, например, в 8 классе учить физику на должном уровне", – пишет эксперт.