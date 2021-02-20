Министерство образования и науки разработало типовую образовательную программу, которая создает условия для продолжения реформы "Новая украинская школа" в 5 – 9 классах с 2022 года. Какой будет нагрузка учащихся и что изменится – читайте в материале.

Нагрузка учащихся

Согласно программе, вопрос учебной нагрузки для учащихся регулируется Санитарным регламентом для школ.

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В МОН подчеркнули, что учебная нагрузка учащихся не увеличивается. Для этого установили допустимое суммарное количество часов (учебных занятий) недельной нагрузки учащихся.

При 5-дневной учебной неделе количество часов составляет:

для учеников 5 класса – 28 часов в неделю;

для учащихся 6 класса – 31 час в неделю;

для учащихся 7 класса – 32 часа в неделю;

для учащихся 8 класса – 33 часа в неделю;

для учеников 9 класса – 33 часа в неделю.

Кроме того, определено количество дополнительных часов для изучения предметов образовательных отраслей, курсов по выбору, проведения индивидуальных консультаций и групповых занятий, что для уровня базового среднего образования составляет 227,5 часов.

Будет ли предмет этики в школах

МОН уверяет, что школы самостоятельно принимают решения по предметам этического направления.

Типовым учебным планом предусмотрена возможность изучения учащимися 5 – 6 классов одного из предметов: "Этика", "Культура добрососедства" или иного курса нравственной направленности.

Согласно части Закона Украины, школа определяет перечень учебных предметов (интегрированных курсов) для реализации каждой образовательной отрасли, что отражается в учебном плане образовательной программы учебного заведения.

Именно учебное заведение с учетом образовательных потребностей учащихся принимает решение о включении в образовательную программу одного из предметов: "этика", "Культура добрососедства", другой курс морального направления или изучения соответствующих вопросов в рамках интегрированного курса "здоровье, безопасность и благосостояние",

– заверили в Минобразования.

К слову, ранее министр образования Сергей Шкарлет опроверг миф об обязательности христианской этики и подчеркнул, что школы и учителя самостоятельно будут формировать программу обучения в рамках типовой образовательной программы.