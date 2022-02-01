Утвердили состав полярников, которые в 2022 поедут на станцию "Академик Вернадский": детали

Минобразования определило состав зимовочного отряда 27-й Украинской антарктической экспедиции. Полярники уже в марте 2022 года отправятся на станцию "Академик Вернадский" и будут работать там более года.

Интересно, что в команде будет больше ученых, чем обычно. Так, в составе – 3 женщины и один из самых молодых участников за все годы.

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В МОН сообщили, что за время украинских антарктических экспедиций количество зимовщиков менялось от 10 до 15 человек, но в последние годы отбирали именно 12 – пятеро из команды жизнеобеспечения станции и семеро ученых.

Имена полярников, которые отправятся на станцию Вернадского

На этот раз решили усилить научную часть команды, поэтому в 27-й экспедиции будет 14 участников.

9 ученых, по 3 на каждое направление:

геофизика (Юрий Отруба, Андрей Сопин и Александр Богомаз);

метеорология (Сергей Разумный, Анджелика Ганчук и Оксана Иванига);

биология (Сергей Глотов, Марта Дзындра и Сергей Гоголь);

врач – Василий Матковский;

повар – Олег Курус;

дизелист – Юрий Лишенко;

системный механик – Максим Билоус;

системный администратор – Владимир Хомко.

Среди 14 участников – 11 мужчин и три женщины (два метеоролога и один биолог). С тех пор, как в 2018 году возобновили возможность участия женщин в годовых экспедициях после почти 20-летнего перерыва, это будет наибольшее количество участниц на зимовке.

До этого в 24-й экспедиции работали две женщины – ученый и врач, а в 25-й и 26-й – по одной ученой (в области геофизики и биологии).

Средний возраст членов 27-й Украинской антарктической экспедиции – 36 лет: самому старшему исполнилось 50, а младшему – 21. Сейчас он является одним из самых молодых участников всех украинских антарктических экспедиций.

Из 14 будущих зимовщиков 6 уже работали в летних экспедициях на "Вернадском", а для 8 это будет первый такой опыт.

Возглавит 27-ю Украинскую антарктическую экспедицию один из опытнейших украинских полярников – геофизик Юрий Отруба. Он уже 6 раз зимовал на "Вернадском", а в 25-й экспедиции был руководителем.



Сколько полярников поедут на "станцию Вернадского" / Инфографика НАНЦ

Добавим, что для отбора участников 27-й УАЭ летом 2021 года был объявлен открытый конкурс. На него подались 137 желающих. Отбор проходил в несколько этапов, и в итоге конкурсной комиссией было определено 24 кандидата для основного и запасного составов экспедиции. Все вместе они прошли слаживание и учения в декабре прошлого года.

Почему увеличили количество ученых

Директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий объяснил, что увеличение количества ученых позволит Украине развивать научные исследования в Антарктике, которые сейчас являются особенно актуальными для всего мира.

За последние годы были значительно усилены возможности исследований на станции: модернизирована биологическая лаборатория, установлен ряд новых приборов для метеорологических и геокосмических измерений. Эти новые возможности обусловили необходимость расширить научную группу,

– добавил он.

В частности, одной из задач метеорологов 27-й Украинской антарктической экспедиции является участие в большом международном проекте "Год полярных предсказаний".

Другая задача экспедиции – расширение программы наблюдений озонового слоя, поскольку последний год оказался аномальным и "озоновая дыра" вела себя непредсказуемо.

Также на решение увеличить состав зимовки повлияли климатические изменения, ведь теперь весна на "Вернадском" начинается раньше, чем туда может добраться летний сезонный отряд ученых, поэтому значительно возрастает нагрузка на биологов-зимовщиков.

К слову, в июле 2021 года Кабинет Министров выделил деньги на приобретение научно-исследовательского судна – ледокола. Его будут использовать для украинских антарктических экспедиций. Детали – читайте здесь.