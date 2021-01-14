Глава Министерства образования и науки Сергей Шкарлет, которого подозревают в плагиате, утвердил состав наблюдательного совета Одесской национальной юридической академии, которую возглавляет скандальный экс-регионал Сергей Кивалов.

Стало известно, что в наблюдательный совет также вошли внефракционный нардеп Вадим Новинский и заместитель главы администрации президента-беглеца Виктора Януковича – Андрей Портнов. Об этом пишет координатор Общественного совета добродетели Михаил Жернаков в фейсбуке.

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В его посте говорится, что Шкарлет утвердил наблюдательный совет Одесской юридической академии имени Кивалова. В него входят соратники Януковича – Лидия Изовитова и Андрей Портнов, а возглавляет ее российский агент Вадим Новинский.

Этот, простите, вуз, и связанные с ним структуры, воспитывают больше всего будущих судей и прокуроров,

– отметил Жернаков.

Также в список попал второй президент Украины Леонид Кучма и заместитель министра образования Андрей Гайченко. Компанию им составили директор департамента образования Одесского горсовета Елена Буйневич, участница пророссийского движения "Женщины за мир" и активная сторонница деятельности УПЦ Московского патриархата Тамила Афанасьева. А закрывает список адвокат штата Калифорния Ангелина Смирнова.

Отметим, что новый состав наблюдательного совета юридической академии не слишком изменился со времен предыдущего утверждения в 2018 году. Большинство участников были в нем и раньше.