В МОН утвердили профессиональный стандарт учителя: какие компетентности должны быть у педагога
В Украине утвердили профессиональный стандарт по профессиям учитель старших классов и учитель начальных классов. Какими компетенциями должны обладать педагоги – читайте в материале.
Профессиональный стандарт разработали в МОН совместно с Украинским институтом развития образования с участием учителей, директоров школ и специалистов. Его уже внесли в реестр профессиональных стандартов, сообщает пресс-служба Минобразования.
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В частности, профессиональный стандарт учителя воплощает современный подход к определению общих компетенций педагога. В частности, к ним вошли гражданская, социальная, культурная, лидерская и предпринимательская компетентность.
В перечень профессиональных компетенций вошли:
- языково-коммуникативная;
- предметно-методическая;
- информационно-цифровая;
- психологическая;
- эмоционально-нравственная;
- педагогическое партнерство;
- инклюзивное;
- сохраняющая здоровье;
- проектуовальная;
- прогностическая;
- организационная;
- оценочно-аналитическая;
- инновационная;
- рефлексивная;
- способность к обучению на протяжении жизни.
Профстандарт позволяет учителям определять четкие ориентиры собственного профессионального развития, а также предотвращает риски необъективного оценивания учителей при их аттестации и сертификации.
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