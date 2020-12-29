В Украине утвердили профессиональный стандарт по профессиям учитель старших классов и учитель начальных классов. Какими компетенциями должны обладать педагоги – читайте в материале.

Профессиональный стандарт разработали в МОН совместно с Украинским институтом развития образования с участием учителей, директоров школ и специалистов. Его уже внесли в реестр профессиональных стандартов, сообщает пресс-служба Минобразования.

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В частности, профессиональный стандарт учителя воплощает современный подход к определению общих компетенций педагога. В частности, к ним вошли гражданская, социальная, культурная, лидерская и предпринимательская компетентность.

В перечень профессиональных компетенций вошли:

языково-коммуникативная;

предметно-методическая;

информационно-цифровая;

психологическая;

эмоционально-нравственная;

педагогическое партнерство;

инклюзивное;

сохраняющая здоровье;

проектуовальная;

прогностическая;

организационная;

оценочно-аналитическая;

инновационная;

рефлексивная;

способность к обучению на протяжении жизни.

Профстандарт позволяет учителям определять четкие ориентиры собственного профессионального развития, а также предотвращает риски необъективного оценивания учителей при их аттестации и сертификации.