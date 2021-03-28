В Украине утвердили профессиональный стандарт преподавателя учреждения высшего образования. Документ является инструментом для систематизации умений и навыков профессоров, доцентов, преподавателей вузов и ассистентов.

Стандарт утвержден приказом Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, а проект документа разработало Министерство образования.

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Профессиональный стандарт является инструментом для:

систематизации умений и навыков преподавателей,

подготовки молодых специалистов,

самооценки и оценки деятельности преподавателей вузов,

повышения квалификации и профессионального развития.

МОН рекомендует использовать указанный профессиональный стандарт при разработке требований к должностям преподавателей, для программ повышения квалификации и стажировки педагогов и тому подобное.

В документе говорится о том, что преподаватели обязаны постоянно повышать свою квалификацию. Да, объем повышения квалификации в течение пяти лет не может быть менее шести кредитов ЕКТС.

Первичная профессиональная подготовка (название квалификации):

Доктор философии (кандидат наук), доктор искусства (для должностей ассистент, преподаватель, старший преподаватель, доцент, профессор);

Доктор наук (для должности профессор).

Профессиональные компетентности преподавателя:

Способность разрабатывать программу учебной дисциплины, учебные и методические материалы. Способность совершенствовать программу учебной дисциплины в соответствии с требованиями внутренней системы обеспечения качества. Способность проводить учебные занятия. Способность предоставлять консультации студентам по предмету учебной дисциплины. Способность осуществлять индивидуальное сопровождение студента (наставничество, менторство) во время обучения. Способность разрабатывать критерии и инструменты оценки. Способность проводить объективное оценивание результатов обучения (аттестацию). Способность предоставлять студентам обратную связь по результатам оценки и рекомендации по улучшению результатов обучения. Способность обосновывать, планировать и выполнять исследовательский/творческий проект. Способность анализировать и обобщать результаты исследовательского/творческого проекта, подготовить отчет, статью, монографию. Способность готовить и обнародовать доклады, презентации по результатам исследовательского/творческого проекта. Способность готовить заявки на выдачу патента/международного патента на изобретение, полезную модель, документов, удостоверяющих право автора на произведение. Способность готовить документы и материалы для заседаний кафедры, других коллегиальных органов, участвовать в совещаниях, рабочих группах, профессиональных объединениях. Способность планировать, готовить и проводить образовательные и научные мероприятия. Способность консультировать студента, аспиранта по планированию и реализации научного исследования/творческого проекта. Способность анализировать процесс и результаты научного исследования/творческого проекта проведенного студентом, аспирантом. Способность давать рекомендации студенту, аспиранту по улучшению процесса и результатов его научного исследования/творческого проекта. Способность определять цель, структурные компоненты образовательной программы, программные результаты обучения и компетентности. Способность пересматривать и совершенствовать образовательную программу в соответствии с требованиями внутренней системы обеспечения качества. Способность готовить материалы для аккредитации образовательной программы. Способность осуществлять научную/профессиональную экспертизу исследовательских (научных), профессиональных, творческих проектов. Способность оказывать экспертные консультации предприятиям, учреждениям, организациям по вопросам, касающимся их деятельности.

Больше деталей о профессиональном стандарте учителя – читайте в материале по ссылке.