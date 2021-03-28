Утвердили профессиональный стандарт преподавателей вузов: каким должен быть педагог
В Украине утвердили профессиональный стандарт преподавателя учреждения высшего образования. Документ является инструментом для систематизации умений и навыков профессоров, доцентов, преподавателей вузов и ассистентов.
Источник:МОН
Стандарт утвержден приказом Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, а проект документа разработало Министерство образования.
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Профессиональный стандарт является инструментом для:
- систематизации умений и навыков преподавателей,
- подготовки молодых специалистов,
- самооценки и оценки деятельности преподавателей вузов,
- повышения квалификации и профессионального развития.
МОН рекомендует использовать указанный профессиональный стандарт при разработке требований к должностям преподавателей, для программ повышения квалификации и стажировки педагогов и тому подобное.
В документе говорится о том, что преподаватели обязаны постоянно повышать свою квалификацию. Да, объем повышения квалификации в течение пяти лет не может быть менее шести кредитов ЕКТС.
Первичная профессиональная подготовка (название квалификации):
- Доктор философии (кандидат наук), доктор искусства (для должностей ассистент, преподаватель, старший преподаватель, доцент, профессор);
- Доктор наук (для должности профессор).
Профессиональные компетентности преподавателя:
- Способность разрабатывать программу учебной дисциплины, учебные и методические материалы.
- Способность совершенствовать программу учебной дисциплины в соответствии с требованиями внутренней системы обеспечения качества.
- Способность проводить учебные занятия.
- Способность предоставлять консультации студентам по предмету учебной дисциплины.
- Способность осуществлять индивидуальное сопровождение студента (наставничество, менторство) во время обучения.
- Способность разрабатывать критерии и инструменты оценки.
- Способность проводить объективное оценивание результатов обучения (аттестацию).
- Способность предоставлять студентам обратную связь по результатам оценки и рекомендации по улучшению результатов обучения.
- Способность обосновывать, планировать и выполнять исследовательский/творческий проект.
- Способность анализировать и обобщать результаты исследовательского/творческого проекта, подготовить отчет, статью, монографию.
- Способность готовить и обнародовать доклады, презентации по результатам исследовательского/творческого проекта.
- Способность готовить заявки на выдачу патента/международного патента на изобретение, полезную модель, документов, удостоверяющих право автора на произведение.
- Способность готовить документы и материалы для заседаний кафедры, других коллегиальных органов, участвовать в совещаниях, рабочих группах, профессиональных объединениях.
- Способность планировать, готовить и проводить образовательные и научные мероприятия.
- Способность консультировать студента, аспиранта по планированию и реализации научного исследования/творческого проекта.
- Способность анализировать процесс и результаты научного исследования/творческого проекта проведенного студентом, аспирантом.
- Способность давать рекомендации студенту, аспиранту по улучшению процесса и результатов его научного исследования/творческого проекта.
- Способность определять цель, структурные компоненты образовательной программы, программные результаты обучения и компетентности.
- Способность пересматривать и совершенствовать образовательную программу в соответствии с требованиями внутренней системы обеспечения качества.
- Способность готовить материалы для аккредитации образовательной программы.
- Способность осуществлять научную/профессиональную экспертизу исследовательских (научных), профессиональных, творческих проектов.
- Способность оказывать экспертные консультации предприятиям, учреждениям, организациям по вопросам, касающимся их деятельности.
Больше деталей о профессиональном стандарте учителя – читайте в материале по ссылке.
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