В Украине утвердили новый санитарный регламент для учебных заведений, который определяет медицинские требования безопасности. Эти требования необходимо учитывать при обустройстве помещений школ и садиков. Что изменится для учебных заведений – читайте в материале.

В новом документе изъяли нормы о том, что комнаты сна для первоклассников и изолятор должны быть оборудованы кроватями с жестким ложем и двухъярусными кроватями. Об этом сообщила директор Департамента образования и науки Елена Фиданян в фейсбуке.

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Что изменится для школ

В учебных помещениях начальной школы рекомендуется обустроить место отдыха учащихся (игровой центр) с коврами для сидения и игры, стульями, креслами или подушками с мягким покрытием, которое легко очищается.

Елена Фиданян уверяет, что такая норма является правильной, ведь в некоторых странах Европы дети прекращают спать в садиках в 4 года.

Для детей такого возраста организуют отдых в свободной форме. Кто-то играет, а кто-то спит. Но в основном спят не в кроватях, а на специальных матрасах, на полу. Мы же сохраняли в школах спальни для детей 6 лет, которые практически не использовались,

– заявляет она.

Требования и нормы по новому документу

Начало учебного дня не должно быть раньше 8:00 , а начало занятий во вторую смену – не позднее 14:00 (для учащихся вечерней формы – не позднее 16:00). В частности, обучение для учащихся 1 – 4 классов, а также классов с инклюзивным обучением, должно быть организовано в первую смену.



, а начало занятий во вторую смену – не позднее 14:00 (для учащихся вечерней формы – не позднее 16:00). В частности, обучение для учащихся 1 – 4 классов, а также классов с инклюзивным обучением, должно быть организовано в первую смену. Учебная мебель должна быть без острых углов , сколов и тому подобного. Поврежденная и изношенная мебель подлежит своевременной замене. Поверхность учебной мебели должна быть устойчивой к моющим и дезинфицирующим средствам.



, сколов и тому подобного. Поврежденная и изношенная мебель подлежит своевременной замене. Поверхность учебной мебели должна быть устойчивой к моющим и дезинфицирующим средствам. В школах необходимо предусмотреть внутренние санитарные узлы с подводкой к умывальникам холодной и горячей проточной воды с обустройством диспенсеров и жидким мылом и бумажными полотенцами (или электрополотенцами).



с подводкой к умывальникам холодной и горячей проточной воды с обустройством диспенсеров и жидким мылом и бумажными полотенцами (или электрополотенцами). Санитарные узлы обрабатываются после каждого перерыва и ежедневно в конце рабочего дня с использованием дезинфицирующих средств.



и ежедневно в конце рабочего дня с использованием дезинфицирующих средств. В школах организуются условия для обеспечения питания учащихся с особыми диетическими потребностями, в том числе с непереносимостью глютена и лактозы.

С другими нормами и требованиями подробнее можно ознакомиться в документе по ссылке.