Исследования показывают, что более 43% украинцев не смогли найти работу из-за отсутствия опыта. Часто отсутствие трудового стажа ставит перед новичками огромный барьер, потому что большинство работодателей хотят иметь уже опытных работников. Как же устроиться на работу без опыта?

Эксперты говорят, что для этого нужно приложить немного усилий и проявить изобретательность. Полезными советами поделилась карьерный консультант Ульяна Ходоровская, передает издание Inspired.

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С чего начать поиски работы

Перед поиском вакансии человек должен решить, для чего именно ему нужна эта работа. Понятно, что все люди хотят заработать денег, но, кроме этого, нужно определиться, что еще вы хотели бы получить от будущей работы.

И поэтому свою заинтересованность к конкретной вакансии нужно объяснить работодателю. Если у вас вызывают восхищение какие-то проекты компании, обязательно это подчеркните. Но важно, чтобы это была правда. Кроме того, первое место работы следует выбирать такое, где вы чему-то научитесь. Тогда уже полученный опыт вы сможете предложить другому работодателю.

Где искать работу? Чаще всего люди ищут работу через соответствующие сайты, в частности Work.ua или Rabota.ua. Или можно узнать о вакансии от знакомых или из соцсетей. Также можете самостоятельно написать эйчару из компании, куда вы хотите попасть. Неизвестно, какой канал лучше сработает, поэтому важна активность.

Как написать резюме? Обычно люди, у которых еще нет опыта работы, не умеют писать резюме. Это нормально, поэтому для начала стоит поискать удачные примеры резюме в интернете.

Во время его написания избегайте стандартных формулировок. Например, если вы пишете, что креативны, то сразу надо указать, в каком именно аспекте, что можете сделать благодаря своей креативности. Например, придумать интересный визуал для чего-то или написать оригинальный текст.



Резюме / Фото techrocks

Как найти работу без опыта

Можно вписывать в резюме любую практику или любой фриланс. Даже если этот опыт не очень связан с той вакансией, на которую вы претендуете.

Также вы будете выглядеть более выигрышно, если пройдете дополнительное обучение по направлению, в котором хотите получить. Не обязательно тратить на это много денег, прослушайте курс хотя бы на Coursera или Prometheus. Ведь самообразование – это всегда плюс, даже для человека с опытом.

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Еще один из главных советов: ответственно подходите к собеседованию. В частности, вам нужно настроить себя на то, что вас должны взять на работу, ведь вы очень классный специалист. Если вы себя на это настроите, то все действительно пройдет хорошо.

Чем работник без опыта полезен работодателю? Каждый человек в свое время выходит на рынок труда без опыта, и работодатели это понимают. У них иногда даже есть потребность в таких людях, потому что их проще научить. Подумайте, какую услугу можете предоставить. Определите, какие ваши качества, умения, навыки, которые будут полезными в работе. Об этом надо сказать на собеседовании.

Отметим, что по данным многих исследований, примерно 66% компаний среднего размера и целых 85% крупных компаний готовы брать на работу специалиста без опыта.

Какие ошибки допускают люди в своих резюме и как их избежать – читайте по ссылке.