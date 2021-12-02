Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что Минобразования совместно с Минцифры выступили с инициативой обновления школьного предмета "Информатика".

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Федоров говорит, что уже даже создали рабочую группу, которая займется обновлением учебных программ.

Предмет должен соответствовать умениям современных детей, а не отнимать у них интерес к технологиям из-за программы, которая устарела лет так на 20,

– подчеркнул министр.

По его словам, современные технологии – это важная часть повседневной жизни и цифровая грамотность является жизненно необходимым навыком.

Федоров считает, что нужно с детства учить правильно пользоваться технологиями, в частности, в школах на уроках информатики.

К слову, правительство утвердило решение, которое позволяет ввести электронные журналы и дневники в школах. Отныне в школах будет электронный документооборот и автоматизированная работа по сбору и обработке данных.

Текст публикации Михаила Федорова:

Очень важный проект для нашей команды. Вместе с МОН инициировали обновление предмета "Информатика". Уже создали рабочую группу и будем модернизировать учебные программы.

Предмет должен соответствовать умениям современных детей, а не отнимать у них интерес к технологиям из-за программы предмета, которая устарела лет на 20.

Цифровая грамотность сегодня жизненно необходимая вещь, и учить правильно пользоваться технологиями важно с детства, в частности в школах на уроках информатики. И должны делать это качественно.