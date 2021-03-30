Финансы традиционно были отраслью, зарезервированной для социальной элиты. Как правило, образ дорого одетого белого мужчины среднего возраста, который наслаждается своим офисом на Уолл-стрит, – это первое, что приходит на ум, когда представляешь себе карьеру в финансах.

Однако нарратив в финансовой отрасли меняется, и компании, направленные на денежное образование обычных граждан, приобретают все большую популярность. Повышение финансовой грамотности и активное использование фондового рынка принесли бы огромную пользу всему обществу.

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Актуальная ситуация

Сертифицированные финансовые советники, которые являются представителями маргинализованных рас, составляют лишь 4 процента всех экспертов в отрасли. Женщин-финансисток по всему миру только 20 процентов от общего количества.

Обучение финансовой грамоты в глобальных масштабах изменит способ взаимодействия людей с деньгами, поощряя их экономить и инвестировать, а также интересоваться финансовой отраслью больше.

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В долгосрочной перспективе эти действия принесут пользу будущим поколениям, привив ответственную финансовую практику и адекватное восприятие денег в будущем.

Это также помогло бы изменить различные социально-экономические различия в обществе и сделало бы ощущения покоя, стабильности, уверенности и богатства доступными для всех без исключения людей.

Как поменять парадигму

Фондовый рынок

Ключевым фактором содействия финансовой грамотности является поиск способов вдохновить людей инвестировать на фондовом рынке.

Вместо того чтобы продолжать ограничиваться высшим классом, фондовый рынок должен стать инструментом, который используется людьми из всех социально-экономических сред как для будущего планирования, так и в качестве дополнительного источника дохода.

По данным Gallop, около 55% американцев сейчас инвестируют в фондовый рынок, паевые фонды или пенсионные накопительные счета.

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Доступное образование

Для повышения уровня финансовой грамотности широких масс образовательное содержание должно быть четким и простым. Большинство банков и финансовых учреждений не чураются непонятной терминологии и сложных цифр, объясняя клиентам условия их же договоров.

Финансовым просвещением обычно не занимаются ни в школах, ни в вузах, а в семейном кругу темы денег вообще табуируются. Это все стоит менять, предоставив людям доступ к финансовым инструментам и знаниям еще с самого раннего возраста.

Необходимо направить динамику финансовой отрасли с такой, которая в основном контролируется элитами, на ту, которая отражает разнообразие мира и является доступной и понятной каждому.

Совет! Развивайте собственные навыки финансовой грамотности самостоятельно. Необходимые для анализа показатели фондовых рынков и учебные материалы советуем распечатать с помощью принтеров Canon серии MegaTank. Устройства Canon развивают скорость печати до 9,1 изображения в минуту в черно-белом и 5 изображений в минуту в цветном формате.