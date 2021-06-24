Комиссия установила пороговый балл ВНО по украинскому языку и литературе

Экспертная комиссия установила, какое наименьшее количество баллов необходимо набрать на ВНО по украинскому языку и литературе, чтобы сдать его. Заметим, оно значительно выше, чем было в предыдущие годы.
Пороговые баллы одобрили 24 июня. Уже на следующий день выпускники узнают свои баллы.
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- Порог по украинскому языку и литературе – 27 баллов.
В то же время лицам с особыми языковыми образовательными потребностями необходимо было набрать не менее 19 тестовых баллов.
- Порог по украинскому языку – 17 баллов.
Для лиц с особыми языковыми образовательными потребностями – 10 баллов.Обратите внимание! 21 528 участников ВНО не сдали тест по украинскому языку. Это составляет 7,45% от общего количества участников тестирования.
Минимальные баллы для других предметов
- математика – 10 баллов;
- физика – 12 баллов;
- химия – 14 баллов;
- иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский) – 18 баллов.
Заметим, самым тяжелым для украинских выпускников оказалось ВНО по математике. Его не сдали более чем 31% участников тестирования.