Пороговые баллы одобрили 24 июня. Уже на следующий день выпускники узнают свои баллы.

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Порог по украинскому языку и литературе – 27 баллов.

В то же время лицам с особыми языковыми образовательными потребностями необходимо было набрать не менее 19 тестовых баллов.

Порог по украинскому языку – 17 баллов.

Для лиц с особыми языковыми образовательными потребностями – 10 баллов.

Обратите внимание! 21 528 участников ВНО не сдали тест по украинскому языку. Это составляет 7,45% от общего количества участников тестирования.

Минимальные баллы для других предметов

математика – 10 баллов;

физика – 12 баллов;

химия – 14 баллов;

иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский) – 18 баллов.

Заметим, самым тяжелым для украинских выпускников оказалось ВНО по математике. Его не сдали более чем 31% участников тестирования.