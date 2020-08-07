Эксперт по тайм-менеджменту Лора Вандеркам рассказала, как с воспитанием ребенка успевать работать и зарабатывать от 100 тысяч гривен. Она написала несколько советов о том, как успевать уделять время работе, семье, отношениям и досугу.

В своей книге "Я знаю, как ей все удается. Тайм-менеджмент успешных женщин" проанализировала, как успешные женщины распределяют свое время в сфере "Работы", "Дома" и "Себя".

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Советы по планированию времени для работы

Правильно распределяйте время

По словам Лоры, почти половина женщин разделяют работу на дневную и вечернюю. Почему? Главная идея заключается в том, что необязательно работать много часов подряд. Если вам так будет эффективнее и лучше – то разделяйте время. Можете разделить день на блоки, чтобы сделать свое расписание более мобильным.

Работайте удаленно

Да, не все компании позволяют своим сотрудникам постоянно работать из дома, потому что иногда это может усложнять работу в команде. Однако, как считает Лора Вандеркам, идеальный вариант – это начать работать в офисе (хотя бы несколько дней для важной коммуникации и эффекта присутствия), а в другие дни — можно выполнять работу удаленно. Это поможет сохранить энергию и время на дорогу.



Если компания позволяет – работайте из дома / Фото rabota.ua

Избегайте ловушки 24 часов

Бесспорно невозможно ежедневно гармонично распределять работу и личные интересы. Однако делать это в течение недели вполне можно. Например, можно сбалансировать тяжелую рабочую на неделе с более легкой. А также выберите собственный подход к тайм-менеджменту.

Переформатируйте выходные

Не обязательно полностью менять рабочий график, но несколько часов поработать на выходных может быть даже полезно. Если несколько рабочих часов в субботу немного разгрузят следующую неделю, то почему бы это не сделать?

Кроме того, Вандеркам советует устраивать себе полноценный 24-часовой перерыв после каждой рабочей недели. Уделите один день себе и своим родным.

Используйте рабочее время для себя

Даже в рабочие дни стоит выделять время на себя, и делать это нужно сознательно. Если вам все равно приходится работать вечером или на выходных, то вы спокойно можете уйти пораньше с работы или задержаться на обеде.

То же самое советуют делать и относительно сверхурочной работы. Так, если у вас много деловых встреч вне офиса, то позвольте себе ездить на них в своем темпе и не забывать при этом устраивать перерывы.

Подумайте о частичной занятости

Преимущества в частичной занятости тоже есть, в частности это возможность контролировать свое время и работать меньше. Конечно, здесь есть и свои минусы – уменьшение прибыли и иногда перегрузки, следовательно, пытаясь доказать свою эффективность, вы легко можете начать перерабатывать. Поэтому, лучше считайте рабочие часы.

Не "прыгайте выше головы"

Сверхурочная работа не всегда эффективна, даже если она становится частью имиджа добросовестного работника. Ведь у каждого человека свой предел: если для вас 40 часов работы в неделю – это максимум, то сверхурочное время для вас не будет эффективным. И самоконтроль здесь не поможет.

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Как выделять время на семью: советы

Распределяйте обязанности

В семьях, где есть дети и оба родителя работают, мужчины проводят на работе в среднем больше времени, но несмотря на это, имеют на 4,5 часа больше свободного времени, чем женщины. Почему? Потому что жены имеют "вторую смену" – после работы они вынуждены заниматься бытом и детьми.

Все это может стать причиной хронического стресса, проблем со сном, депрессии, выгорания и тому подобное. Поэтому, стоит поровну поделить обязанности с партнером и перестать брать на себя лишние задачи.

Подпитывайте романтические отношения

Всегда планируйте и выделяйте время, чтобы побыть вместе со второй половинкой или сходить куда-то вместе. Если есть возможность, обедайте вместе в рабочие дни. Также используйте время для себя, когда дети в садике/школе или у бабушек/дедушек/друзей.



Находите время на отдых со второй половинкой / Фото Unsplash

Как планировать время для себя

Эксперт по тайм-менеджменту отмечает, что прежде всего стоит находить время на сон. Ведь именно это обеспечивает нас энергией и позволяет хорошенько отдохнуть. Но определите свою норму, так как у людей разные потребности: кому-то достаточно спать 8 часов, а кому-то нужно больше или меньше.

Как поддерживать себя в ресурсном состоянии и почему это важно? Здесь поможет:

Спорт

Большинство людей мало занимаются спортом. А все из-за отсутствия, но не свободного времени, а желания. Необходимо находить время на активность в течение недели. А еще советуем идти на работу пешком, ездить на велосипеде, или ежедневно гулять.

Хобби

Если вам хватает времени на просмотр соцсетей, то и время на свое увлечение вы всегда можете найти. Даже небольшие 5-минутные перерывы можно использовать для хобби, если положить рядом все необходимое.

Как еще найти время на увлечения:

делайте это на выходных;

используйте свободное время вечером или в командировке;

создайте ритуалы перехода между "работой" и "домом" – пусть это и будет время для хобби;

зарабатывайте на своем увлечении, это мотивирует.

"Сначала вы начинаете жить так, как мечтаете, а потом время начинает работать на вас. Если вы это осознаете, то добьетесь успеха", – говорит Лора Вандеркамп.