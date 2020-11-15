5 советов и ресурсов, которые помогут усовершенствовать украинский язык
Язык можно усовершенствовать, читая литературу или смотря фильмы на украинском. Стоит впустить в свою жизнь больше украинского языка. Также в этом прекрасно помогут онлайн-ресурсы, на которые можно выделять хотя бы 10 минут в день.
Издание "Освитория" подготовило подборку онлайн-ресурсов, которые помогут сделать украинский язык грамотным и разнообразным.
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5 советов, как усовершенствовать свою речь
Больше читайте
Литература бесспорно пополнит ваш словарный запас, научит правильно выстраивать словосочетания и предложения. А если вам комфортнее слушать язык, то загружайте аудиокниги.
Чаще заглядывайте в словарь
Если вы увидели какое-то незнакомое слово или не знаете, где в слове должно стоять ударение, загляните в словарь. Также в них можно найти правила склонения, синонимы, примеры употребления и фразеологизмы.
Все слова и определения ищите в словарях / Фото comments
Выполняйте упражнения
Подумайте про какую-то вещь или предмет. И некоторое время (к примеру, 5 минут) старайтесь о нем говорить только чистым литературным языком. Со временем ищите более сложные темы и увеличивайте количества времени на проговаривание. И не забывайте о паузах и своей дикции. Так вы научитесь легко подбирать нужные слова.
Фильтруйте речь
Всегда старайтесь говорить медленнее. Также старайтесь как можно лучше продумывать конструкции и контролируйте свои слова-паразиты.
Пользуйтесь записной книжкой
Все свои знания лучше записывать в блокнот. Это могут быть новые слова, интересные высказывания, пословицы, поговорки и тому подобное.
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5 ресурсов, которые помогут усовершенствовать украинский язык
Словопедия
Этот ресурс предлагает искать слова в украинских толковых словарях. То есть вам достаточно ввести слово в поиске и вам покажут определения и синонимы. Там есть много профессиональной терминологии – философская, экономическая, музыкальная, горная и др. Искать можно по всем словарям или в одном конкретном
LanguageTool
Это программа, которая помогает проверить грамматику и пунктуацию в украиноязычных текстах. В бесплатной версии максимальный размер текста на проверку – 20 тысяч символов. Также можно скачать приложение для использования в браузере.
Официальный сайт украинского языка
На этом сайте есть разные правила, в частности правописания, пунктуации, правильных ударений, а также словарь синонимов. Там еще есть учебники, раздел "антисуржик", где можно узнать, можно ли "захлопнути двері".
Новое украинское правописание
По этой ссылке вы можете найти украинское правописание, которое начало действовать в 2019 году. Там есть краткий обзор основных изменений в новой редакции.
Новое правописание – инфографика, что изменилось
Тренажер правописания украинского языка
На этом ресурсе содержатся онлайн-упражнения по всем разделам языкознания. Перед задачами можно ознакомиться с правилами. Там нет никаких тестов, все ответы надо ставить самостоятельно: знаки препинания в предложениях или дефис в словах. Поэтому угадать не удастся.
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