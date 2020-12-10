Условия приема на обучение в вузы в 2021 году уже зарегистрированы в Министерстве юстиции и в ближайшее время вступят в силу. Известно, что поступающим расширят возможности использования электронного кабинета.

Условия приема в вузы в 2021 году

Сроки поступления

Вступительная кампания пройдет в привычные для поступающих сроки – в июле 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

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Регистрация электронных кабинетов и загрузка туда документов начнется с 1 июля, а прием заявлений и документов – 14 июля. Уже 23 июля закончится прием заявлений от абитуриентов по сертификатам ВНО, а 16 июля – от поступающих по результатам собеседований, вступительных экзаменов и творческих конкурсов.

Онлайн-заявления на вступление

Согласно новым условиям, в электронном кабинете абитуриента подать электронное заявление смогут абитуриенты из колледжей, которые хотят продолжить обучение после получения степени младшего специалиста при наличии сертификата ВНО.

Также другие поступающие могут подать заявление онлайн через электронный кабинет с использованием электронной подписи.

Ограниченное количество заявлений

В 2021 году установят ограничение количества заявлений для поступления на небюджетные места по контракту – всего не больше 30 заявлений.

Известно, что заявления поступающих, которых зачислят на бюджет, будут автоматически исключены из других конкурсных предложений, если поступающий сам не откажется от этого.

Обязательное ВНО

В следующем году поступающим на врачебные специальности ("Стоматология", "Медицина", "Педиатрия") нужно будет иметь не менее 150 баллов по второму и третьему конкурсным предметам ВНО. Но это требование не будет распространяться на тех абитуриентов, чей конкурсный балл будет выше 175.

Обязательными предметами ВНО для поступления на эти специальности будут украинский язык и математика, а третьим предметом поступающий может выбрать биологию, химию или физику.

В общем в 2021 году выпускники школ смогут сдавать ВНО по 5 предметам. Тестирование будет проводиться по украинскому языку, украинскому языку и литературе, истории Украины, математике, биологии, географии, физике, химии, английскому, немецкому, французскому и испанскому языкам.

Даты основной сессии ВНО в 2021 году:



21 мая – тестирование по химии;

24 мая – тестирование по испанскому, немецкому, французскому языкам;

25 мая – по английскому языку;

28 мая – по математике;

1 июня – по украинскому языку, украинскому языку и литературе;

4 июня – по истории Украины;

5 июня – по географии;

7 июня – по физике;

10 июня – по биологии

Поступление на магистратуру

В то же время при поступлении в магистратуру будут введены весовые коэффициенты, в рамках которых будет увеличен вес балла за экзамены по специальности, оставив на экзамен по иностранному языку не менее 25%.

Для поступления на магистратуру регистрация на ЕВЭ и ЕСВИ продлится с 11 мая до 3 июня. Единый экзамен состоится 30 июня, а единое профессиональное вступительное испытание – 2 июля.

Для них регистрация электронных кабинетов и загрузка в них документов начнется 1 июля. Прием заявлений и документов для таких поступающих стартует 15 июля и продлится до 23 июля.