МОН утвердило новые условия поступления в вузы в 2022 году: что изменится

30 ноября 2021 , 12:11
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Министерство образования и науки

Министерство образования и науки обновило условия поступления в вузы для абитуриентов в 2022 году. Так, основной этап вступительной кампании проведут в июле следующего года.

Условия приема на обучение в вузы в 2022 году уже зарегистрированы в Министерстве юстиции и в ближайшее время вступят в силу.

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Что изменится для абитуриентов в 2022 году

Основными новациями условий вступления в следующем году являются:

  • Появляется возможность для дополнительного набора на контракт бакалавров по дневной форме обучения.
  • Усовершенствуют механизм распределения объема государственного заказа по отраслям знаний, межотраслевым, подотраслевым группам.
  • Сократят перечень бумажных копий документов, которые должны подавать абитуриенты (в частности, теперь не нужно будет подавать копии сертификатов ВНО и копию документа о ранее полученном образовании, если эта информация есть в ЕГЭБО).
  • Изменится перечень обязательных предметов для некоторых специальностей, а именно усилят роль математики при поступлении в ВВО.

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  • Также изменят предметы для поступления на медицинские специальности – вторым предметом поступающие смогут выбрать математику или химию, а третьим – физику или биологию.
  • Для поступающих на специальности области знаний 22 "Здравоохранение" вместо профессионального испытания будут использоваться результаты интегрированного экзамена КРОК-М, если они его сдавали.
  • Расширят сферы применения единого профессионального вступительного испытания (ЕПВИ) в магистратуру с использованием технологий ВНО. В 2022 году его проведение запланировано для специальностей отраслей знаний:
    05 "Социальные и поведенческие науки",
    06 "Журналистика",
    07 "Управление и администрирование",
    08 "Право",
    28 "Публичное управление и администрирование",
    29 "Международные отношения".

Детали по ВНО-2022

К слову, для конкурсного отбора абитуриентов, которые будут поступать на бакалавриат после 11 класса, будут засчитываться баллы сертификатов ВНО (результаты вступительных экзаменов, творческих конкурсов) по трем конкурсным предметам.

Тестирование основной сессии ВНО-2022 состоится по графику:

  • физика – 23 мая;
  • химия – 26 мая;
  • украинский язык, украинский язык и литература – 31 мая;
  • математика, математика (задачи уровня стандарта)  –  3 июня;
  • испанский язык, немецкий язык, французский язык – 6 июня;
  • английский язык – 7 июня;
  • история Украины  –  10 июня;
  • география – 14 июня;
  • биология – 17 июня.

Изменения в тестах ВНО-2022:

  • Тест профильного уровня ВНО по математике отныне содержит 32 задания вместо прошлых 34. Кроме этого, время на работу над этим тестом сократили с 210 до 180 минут.
  • Определенные изменения претерпела и структура теста по химии, который в 2022 будет состоять из 50 заданий вместо 52. На выполнение работы будет отведено 150 минут вместо 180.

Отметим, что каждый зарегистрированный участник ВНО в этом году сможет бесплатно пройти тесты максимум по 5 учебным предметам. В то же время обязательных предметов для ВНО нет, но абитуриенты должны определить, какие тесты им нужно для поступления в вуз.

Сроки вступительной кампании в 2022 году

  • Регистрация электронных кабинетов поступающих для поступления на первый курс начнется 1 июля 2022 года.
  • Прием документов от абитуриентов начнется 14 июля и закончится 16 июля для лиц, поступающих на основе собеседования, вступительных экзаменов, творческих конкурсов, 22 июля – для лиц, поступающих по результатам ЕГЭ, а также вступительных экзаменов и творческих конкурсов.
  • Вступительные экзамены, творческие конкурсы будут проводиться в несколько потоков с 1 по 13 июля включительно. Собеседования будут проводить с 17 по 19 июля.
  • Формирование рейтинговых списков абитуриентов на бюджет, которые будут поступать на основе результатов ВНО, творческих конкурсов и вступительных экзаменов, состоится не позднее 27 июля.
  • Абитуриенты, которые получили рекомендации к зачислению, должны подать оригиналы документов для зачисления на бюджет до 4 августа. Зачисление поступающих будет проводиться 5 августа.
Автор: Марія Бондар