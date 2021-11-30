МОН утвердило новые условия поступления в вузы в 2022 году: что изменится
Источник:Министерство образования и науки
Министерство образования и науки обновило условия поступления в вузы для абитуриентов в 2022 году. Так, основной этап вступительной кампании проведут в июле следующего года.
Условия приема на обучение в вузы в 2022 году уже зарегистрированы в Министерстве юстиции и в ближайшее время вступят в силу.
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Что изменится для абитуриентов в 2022 году
Основными новациями условий вступления в следующем году являются:
- Появляется возможность для дополнительного набора на контракт бакалавров по дневной форме обучения.
- Усовершенствуют механизм распределения объема государственного заказа по отраслям знаний, межотраслевым, подотраслевым группам.
- Сократят перечень бумажных копий документов, которые должны подавать абитуриенты (в частности, теперь не нужно будет подавать копии сертификатов ВНО и копию документа о ранее полученном образовании, если эта информация есть в ЕГЭБО).
- Изменится перечень обязательных предметов для некоторых специальностей, а именно усилят роль математики при поступлении в ВВО.
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- Также изменят предметы для поступления на медицинские специальности – вторым предметом поступающие смогут выбрать математику или химию, а третьим – физику или биологию.
- Для поступающих на специальности области знаний 22 "Здравоохранение" вместо профессионального испытания будут использоваться результаты интегрированного экзамена КРОК-М, если они его сдавали.
- Расширят сферы применения единого профессионального вступительного испытания (ЕПВИ) в магистратуру с использованием технологий ВНО. В 2022 году его проведение запланировано для специальностей отраслей знаний:
05 "Социальные и поведенческие науки",
06 "Журналистика",
07 "Управление и администрирование",
08 "Право",
28 "Публичное управление и администрирование",
29 "Международные отношения".
Детали по ВНО-2022
К слову, для конкурсного отбора абитуриентов, которые будут поступать на бакалавриат после 11 класса, будут засчитываться баллы сертификатов ВНО (результаты вступительных экзаменов, творческих конкурсов) по трем конкурсным предметам.
Тестирование основной сессии ВНО-2022 состоится по графику:
- физика – 23 мая;
- химия – 26 мая;
- украинский язык, украинский язык и литература – 31 мая;
- математика, математика (задачи уровня стандарта) – 3 июня;
- испанский язык, немецкий язык, французский язык – 6 июня;
- английский язык – 7 июня;
- история Украины – 10 июня;
- география – 14 июня;
- биология – 17 июня.
Изменения в тестах ВНО-2022:
- Тест профильного уровня ВНО по математике отныне содержит 32 задания вместо прошлых 34. Кроме этого, время на работу над этим тестом сократили с 210 до 180 минут.
- Определенные изменения претерпела и структура теста по химии, который в 2022 будет состоять из 50 заданий вместо 52. На выполнение работы будет отведено 150 минут вместо 180.
Отметим, что каждый зарегистрированный участник ВНО в этом году сможет бесплатно пройти тесты максимум по 5 учебным предметам. В то же время обязательных предметов для ВНО нет, но абитуриенты должны определить, какие тесты им нужно для поступления в вуз.
Сроки вступительной кампании в 2022 году
- Регистрация электронных кабинетов поступающих для поступления на первый курс начнется 1 июля 2022 года.
- Прием документов от абитуриентов начнется 14 июля и закончится 16 июля для лиц, поступающих на основе собеседования, вступительных экзаменов, творческих конкурсов, 22 июля – для лиц, поступающих по результатам ЕГЭ, а также вступительных экзаменов и творческих конкурсов.
- Вступительные экзамены, творческие конкурсы будут проводиться в несколько потоков с 1 по 13 июля включительно. Собеседования будут проводить с 17 по 19 июля.
- Формирование рейтинговых списков абитуриентов на бюджет, которые будут поступать на основе результатов ВНО, творческих конкурсов и вступительных экзаменов, состоится не позднее 27 июля.
- Абитуриенты, которые получили рекомендации к зачислению, должны подать оригиналы документов для зачисления на бюджет до 4 августа. Зачисление поступающих будет проводиться 5 августа.