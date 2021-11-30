МОН утвердило новые условия поступления в вузы в 2022 году: что изменится

Министерство образования и науки обновило условия поступления в вузы для абитуриентов в 2022 году. Так, основной этап вступительной кампании проведут в июле следующего года.

Условия приема на обучение в вузы в 2022 году уже зарегистрированы в Министерстве юстиции и в ближайшее время вступят в силу.

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Что изменится для абитуриентов в 2022 году

Основными новациями условий вступления в следующем году являются:

Появляется возможность для дополнительного набора на контракт бакалавров по дневной форме обучения.

бакалавров по дневной форме обучения. Усовершенствуют механизм распределения объема государственного заказа по отраслям знаний, межотраслевым, подотраслевым группам.

Сократят перечень бумажных копий документов , которые должны подавать абитуриенты (в частности, теперь не нужно будет подавать копии сертификатов ВНО и копию документа о ранее полученном образовании, если эта информация есть в ЕГЭБО).

, которые должны подавать абитуриенты (в частности, теперь не нужно будет подавать копии сертификатов ВНО и копию документа о ранее полученном образовании, если эта информация есть в ЕГЭБО). Изменится перечень обязательных предметов для некоторых специальностей, а именно усилят роль математики при поступлении в ВВО.

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Также изменят предметы для поступления на медицинские специальности – вторым предметом поступающие смогут выбрать математику или химию, а третьим – физику или биологию.

– вторым предметом поступающие смогут выбрать математику или химию, а третьим – физику или биологию. Для поступающих на специальности области знаний 22 "Здравоохранение" вместо профессионального испытания будут использоваться результаты интегрированного экзамена КРОК-М, если они его сдавали.

Расширят сферы применения единого профессионального вступительного испытания (ЕПВИ) в магистратуру с использованием технологий ВНО. В 2022 году его проведение запланировано для специальностей отраслей знаний:

05 "Социальные и поведенческие науки",

06 "Журналистика",

07 "Управление и администрирование",

08 "Право",

28 "Публичное управление и администрирование",

29 "Международные отношения".

Детали по ВНО-2022

К слову, для конкурсного отбора абитуриентов, которые будут поступать на бакалавриат после 11 класса, будут засчитываться баллы сертификатов ВНО (результаты вступительных экзаменов, творческих конкурсов) по трем конкурсным предметам.

Тестирование основной сессии ВНО-2022 состоится по графику:

физика – 23 мая;

химия – 26 мая;

украинский язык, украинский язык и литература – 31 мая;

математика, математика (задачи уровня стандарта) – 3 июня;

испанский язык, немецкий язык, французский язык – 6 июня;

английский язык – 7 июня;

история Украины – 10 июня;

география – 14 июня;

биология – 17 июня.

Изменения в тестах ВНО-2022:

Тест профильного уровня ВНО по математике отныне содержит 32 задания вместо прошлых 34. Кроме этого, время на работу над этим тестом сократили с 210 до 180 минут.

Определенные изменения претерпела и структура теста по химии, который в 2022 будет состоять из 50 заданий вместо 52. На выполнение работы будет отведено 150 минут вместо 180.

Отметим, что каждый зарегистрированный участник ВНО в этом году сможет бесплатно пройти тесты максимум по 5 учебным предметам. В то же время обязательных предметов для ВНО нет, но абитуриенты должны определить, какие тесты им нужно для поступления в вуз.

Сроки вступительной кампании в 2022 году