По его словам, чтобы быть защищенным от травли, важно уметь распознавать ситуации буллинга и правильно фиксировать факты.

К теме Учительница избила ученика, потому что тот не мог решить пример: это не первый случай в школе

Горбачев считает, что прежде всего необходимо расширить ответственность педагогов и руководителей за совершение ими буллинга, если это доказано судом.

Необходимы решительные действия для защиты учащихся, пострадавших от буллинга. Сейчас сложилась довольно опасная ситуация, когда учитель или директор, признанные виновными в совершении буллинга, продолжают работать с теми же детьми,

– подчеркнул Сергей Горбачев.

Важные инициативы по буллингу в учебных заведениях

Усиление ответственности педагогов и директоров, которых суд уже признал виновными за совершение буллинга.

По мнению омбудсмена, ситуации, когда педагог и дальше работает в школе или претендует на руководство или получает новое звание несмотря на признание его виновным в буллинге, опасны для учеников.

Горбачев призывает закрепить в законодательстве дополнительные санкции, кроме штрафов. Отдельно:

понижение категории;

лишение педагогических и почетных званий;

лишение надбавок и премий.

Такой законодательной инициативы пока не зарегистрировано в парламенте. Омбудсмен написал, что обратится с письмом в Верховную Раду.

Справка! Теперь если суд принял решение о виновности этих лиц – в зависимости от ситуации, буллер несет административную ответственность по статье 173-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях в виде штрафа или общественных работ.



А если руководитель учебного заведения не сообщил полиции о случаях буллинга участника образовательного процесса – это карается штрафом или исправительными работами на срок до одного месяца с отчислением до 20% заработка.

Нужно усилить и юридическую защиту учащихся.

Это предлагается в законопроектах №6393, №6393-1, №6457. В частности:

добавить к участникам образовательного процесса также участников процесса оздоровления и отдыха детей, участников спортивных соревнований и (или) учебно-тренировочных сборов, учреждений здравоохранения, детских учреждений оздоровления и отдыха и тому подобное;

внести определение "буллинг" также в другие законы – "О физической культуре и спорте", "Об охране детства", "Об оздоровлении и отдыхе детей".

Стоит защитить педагогов от травли и моббинга.

Это предлагается в законопроекте №4306. В частности, предусмотрено наказание за травлю педагогов и вводится понятие "моббинг", то есть унижения и создание враждебной атмосферы в трудовом коллективе для определенного работника другими работниками.

Однако он получил ряд замечаний от главного научно-экспертного управления ВРУ и не ставился на голосование. По мнению управления, законопроект имеет проблемы с процедурой доказательства нарушения.

Ужасные случаи буллинга в школах

В течение последнего месяца в школе ученики и учителя часто сталкивались с буллингом. В некоторых случаях конфликты решались, а иногда – детей приходилось переводить в другие школы. Ниже читайте 5 громких случаев травли в школах:

В одесской школе во время урока учительница не сдержалась и пластиковой бутылкой избила ученика . В это время другие школьники начали спрашивать учительницу, зачем она бьет мальчика. На инцидент отреагировали в местном управлении образования. Детали и видео – смотрите по ссылке.

. В это время другие школьники начали спрашивать учительницу, зачем она бьет мальчика. На инцидент отреагировали в местном управлении образования. Детали и видео – смотрите по ссылке. На Закарпатье школьная учительница младших классов на уроке математики кричала на ученика 4 класса, унижала и била рукой по голове из-за того, что мальчик не мог решить задачу у доски. После громкого скандала педагог написала заявление об увольнении. Видео – смотрите в статье.

у доски. После громкого скандала педагог написала заявление об увольнении. Видео – смотрите в статье. Под Киевом учительница младших классов Лариса Рудык совершала буллинг над учениками. Одного школьника она ударила головой о парту так, что у него аж пошла кровь из губы. Кроме того, она применила психологическое насилие к другому ребенку, используя оскорбления, крик и издевательства.

так, что у него аж пошла кровь из губы. Кроме того, она применила психологическое насилие к другому ребенку, используя оскорбления, крик и издевательства. В селе Жабокрич Винницкой области директор школы накричал и ударил по голове ученика 7 класса. Это все произошло из-за того, что дети перешептывались во время урока . Сейчас пострадавший мальчик боится ходить на уроки трудового обучения и неохотно рассказывает об инциденте.

. Сейчас пострадавший мальчик боится ходить на уроки трудового обучения и неохотно рассказывает об инциденте. Учительницу Копашновской школы на Закарпатье суд оштрафовал на 850 гривен за систематический психологический буллинг первоклассницы. Но даже несмотря на буллинг, в школе педагога не отстранили, а дали устное предупреждение.

Что такое буллинг и его виды

Буллинг – это агрессивное поведение детей друг к другу, которое имеет целью: унизить, запугать, часто сопровождается физическим насилием. В Украине создали закон О противодействии буллингу, который предусматривает четкий алгоритм действий на случай травли.

Виды буллинга:

психологический (оскорбления, угрозы, запугивание, распространение оскорбительных слухов, изоляция, игнорирование, манипуляции, шантаж);

физический (пинки, удары, толкания, задевания, пощечины, подножки, телесные повреждения);

экономический (кражи, повреждение вещей и одежды, вымогательство денег или еды или других предметов, принуждение украсть);

сексуальный (непристойные движения, взгляды, жесты, прозвища, распространение оскорбительных слухов, съем и распространение видео с переодеванием, сексуальные шутки и угрозы);

кибербуллинг (травля и унижение с помощью электронных устройств, в частности мобильных телефонов, интернета).

К слову, отчет ЮНЕСКО в 2019 году показал, что с проявлением буллинга встречается почти каждый третий ребенок, а каждый 10 ученик становится жертвой кибер-запугивания. В Украине в течение первого года действия закона О противодействии буллингу (2019) судами было рассмотрено более 300 дел.