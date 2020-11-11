Правительство решило усилить карантин, поскольку прирост инфицированных COVID-19 начал резко расти и пересек отметку в 10 тысяч больных в сутки. В частности, планируют установить и некоторые ограничения для учебных заведений.

Новые ограничения ввели во время заседания правительства в среду, 11 ноября, сообщает 24 канал.

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В каких случаях должны закрывать учебные заведения? По словам министра здравоохранения Максима Степанова, посещение садов, школ и учреждений внешкольного образования запрещается, когда на самоизоляции из-за контакта с людьми, у которых подтвердился COVID-19, находится более 50% детей и персонала заведений.

Также запрещено посещать учебные учреждения группами более 20 человек, кроме садиков, школ и учреждений внешкольного образования.

Добавим, что ученики, которые ходят в школу во время карантина, должны соблюдать соответствующие меры безопасности. В частности, на переменах и в коридорах находиться в масках, а также пользоваться антисептиком и мыть руки с мылом.

Ранее в Минздраве уверяли, что не будут закрывать на карантин садики и школы для некоторых учеников. В частности, позволяют работать в регионах красной зоны детским садикам и школам для учащихся начальных классов. В то же время школьников с 5 по 11 классы отправить на дистанционное обучение.