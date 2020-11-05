В Украине из-за распространения пандемии COVID-19 Министерство здравоохранения предлагает усилить карантин. В частности, планируют установить дополнительные ограничения в красных зонах. Как будут работать садики и школы в регионах красной зоны – читайте в материале.

В Минздраве уверяют, что не будут закрывать на карантин садики и школы для некоторых учеников. Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает 24 канал.

Важно Правительство установит дополнительные карантинные ограничения: перечень

"Мы рассмотрим эту возможность и предлагаем разрешить работать в регионах красной зоны детским садикам и школам для учащихся начальных классов", – сказал Ляшко. В то же время в Минздраве предлагают учеников с 5 по 11 классы отправить на дистанционное обучение.

А глава Минздрава Максим Степанов заверил, что посещение садов, школ, учреждений внешкольного и специализированного образования запрещается, когда на самоизоляции из-за контакта с людьми, у которых подтвердили COVID-19, находится более 50% детей и работников учреждения.

К слову, в Минобразования рекомендовали школам выйти на учебу после каникул в красной зоне дистанционно. В то же время настаивали, чтобы начальную школу учили очно. Также в МОН отметили, что решение о том, как будут работать школы после осенних каникул, должны принимать руководители учебных заведений отдельно. То есть школы сами решают, как организовывать обучение.