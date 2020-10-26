В этом учебном году дети не смогут смотреть уроки по телевидению, как это было во время карантина весной 2020 года. Однако уроки можно найти на онлайн-платформе.

Об этом рассказал директор департамента общего среднего и дошкольного образования Юрий Кононенко в интервью изданию LIGA.Life.

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В частности, на вопрос журналистов, будут ли уроки по телевидению, Кононенко ответил, что их по ТВ показывать не будут.

По его словам, правительство выделило средства, также сейчас будет принят приказ министерства, должны быть выполнены определенные процедуры. "МОН через Институт развития образования должен закупить 800 таких уроков. Но это не будут телеуроки", – сказал Кононенко.

Он добавил, что фрагменты уроков можно посмотреть онлайн на специальной платформе. Их могут просматривать как школьники, так и учителя. "Можно будет брать или полностью весь урок или его отдельные элементы", – отметил директор департамента образования.

Когда будут готовы онлайн-уроки? Юрий Кононенко сообщил, что онлайн-уроки в лучшем случае можно ожидать не раньше начала декабря.

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Кононенко также рассказал, что после каникул школы в красной зоне могут не открыться. Есть определенные ограничения на работу учебных заведений в зоне опасности, но они необязательны.

"В сентябре были случаи, когда город был в красной зоне, но учебные заведения работали. Тернополь, например. Это сохраняется и сейчас. Но если каждый будет такое увеличение, то надо будет вводить ограничения на работу школ", – подчеркнул он.

К слову, ранее в МОН уверяли, что проект "Всеукраинская школа онлайн" отныне будет запускаться на онлайн-платформе. Там будет собран видеоконтент, тестовые задания для учащихся, материалы для учителей, курсы повышения квалификации учителей.