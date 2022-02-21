Уроки на свежем воздухе: какие преимущества, когда и как их правильно проводить

21 февраля 2022 , 15:43
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Источник:

"Всеосвіта"

В связи с коронавирусом в Министерстве здравоохранения рекомендовали по возможности организовывать занятия по отдельным предметам на открытом воздухе. И с наступлением весны это можно воплотить в реальность.

Еще В. Сухомлинский подчеркивал, что обучение на природе будет развивать у учеников наблюдательность, сформирует научное мировоззрение и поможет воспитать любовь ко всему живому.

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К тому же такая деятельность будет веселой, непринужденной и, в конце концов, действеннее любых воспитательных бесед.

Преимущества уроков на свежем воздухе

К преимуществам уроков под открытым небом можно отнести:

  • Свежий воздух положительно влияет на физическое самочувствие детей, что в свою очередь улучшит их психическое и эмоциональное состояние.
  • На школьном дворе достаточно места, чтобы ученики не скапливались и соблюдали безопасную социальную дистанцию.
  • Стимулирование познавательного интереса у школьников, так как в таком формате каждый новый урок может проводиться на новом месте.
  • Исследование школьной окружающей территории. Как оказывается, возле учебного заведения может быть красивый парк, сквер и т.д.
  • Повторение правил безопасного поведения. Их можно практически отработать возле школы рядом с дорогой, светофором, пешеходным переходом.
  • Улучшение взаимоотношений между учениками, профилактика конфликтных ситуаций, предотвращение межличностных столкновений. На открытой территории дети находятся друг от друга на расстоянии.
  • Экскурсии на улицу помогут практически установить межпредметные связи на уроках и через деятельностный подход получить новые знания.
  • Развитие внимания и наблюдательности за живой и неживой природой. Ребенок все равно подсознательно будет замечать изменения в природе, а если и учитель будет дополнительно побуждать к этому, эффект будет гораздо лучше.

Добавим, что в европейских странах садики и школы не отказываются от прогулок на улице даже в дождливую погоду. Напротив, это дополнительная возможность практически сравнить живую и неживую природу.

Варианты обучения под открытым небом

На уроках курса "Я исследую мир"

В учебниках определенных авторов есть уроки на тему "Наблюдаю за весенними (летними, осенними, зимними) изменениями в природе". Прекрасный повод провести этот урок в виде экскурсии в школьный парк.

Урок-квест по любому предмету

Лучше всего проводить его при закреплении определенной темы – это позволит каждому ученику быть активным во время соревнования. Детям будет интересно динамично двигаться на уроке, решать тематические задачи, радоваться собственному успеху. Положительные эмоции гарантированы.

Совет учителю! Чтобы урок в таком формате был удачным, необходимо все продумать и самостоятельно пройти будущий маршрут. Это позволит обнаружить потенциально опасные участки и избежать их при планировании работы.

Уроки изобразительного искусства, дизайна и технологий

Темы "Солнечные краски золотой осени", "Пейзаж осени", "Пришла зима", "В весенних солнечных лучах", "Скоро лето" будут более удачными, если изучать их в процессе наблюдения за природой, чем просто рисовать пейзажи по шаблону.

Уроки математики в первых классах

Они будут незабываемым воспоминанием для каждого, ведь индивидуальный материал для счета можно собрать собственноручно на школьном дворе: каштаны, желуди, листики – что угодно станет прекрасным иллюстрированным дополнением.

А между заданиями учитель несколько минут может выделить на определенную воспитательную беседу, разговор экологического характера или объяснить тематическую связь с курсом "Я исследую мир".

На что обратить внимание перед уроками на свежем воздухе?

  • Прежде всего, необходимо объяснить важность проведения таких уроков. Ребёнок должен осознавать, что на самом деле это серьезное полноценное занятие, а не воспринимать его как развлечение.
  • Также обязательно нужно провести инструктаж учеников еще в школе. Перед выходом дайте ученикам посетить буфет и туалет.
  • Одеться нужно в соответствии с временем года. Не забудьте о шапках и перчатках во время зимних прогулок.

А закрепить результативное обучение можно в кабинете при создании тематического лепбука или просмотра совместных фото, сделанных на улице. 

Автор: Марія Бондар