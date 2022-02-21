Уроки на свежем воздухе: какие преимущества, когда и как их правильно проводить

В связи с коронавирусом в Министерстве здравоохранения рекомендовали по возможности организовывать занятия по отдельным предметам на открытом воздухе. И с наступлением весны это можно воплотить в реальность.

Еще В. Сухомлинский подчеркивал, что обучение на природе будет развивать у учеников наблюдательность, сформирует научное мировоззрение и поможет воспитать любовь ко всему живому.

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К тому же такая деятельность будет веселой, непринужденной и, в конце концов, действеннее любых воспитательных бесед.

Преимущества уроков на свежем воздухе

К преимуществам уроков под открытым небом можно отнести:

Свежий воздух положительно влияет на физическое самочувствие детей, что в свою очередь улучшит их психическое и эмоциональное состояние.

На школьном дворе достаточно места, чтобы ученики не скапливались и соблюдали безопасную социальную дистанцию.

Стимулирование познавательного интереса у школьников, так как в таком формате каждый новый урок может проводиться на новом месте.

Исследование школьной окружающей территории. Как оказывается, возле учебного заведения может быть красивый парк, сквер и т.д.

Повторение правил безопасного поведения. Их можно практически отработать возле школы рядом с дорогой, светофором, пешеходным переходом.

Улучшение взаимоотношений между учениками, профилактика конфликтных ситуаций, предотвращение межличностных столкновений. На открытой территории дети находятся друг от друга на расстоянии.

Экскурсии на улицу помогут практически установить межпредметные связи на уроках и через деятельностный подход получить новые знания.

Развитие внимания и наблюдательности за живой и неживой природой. Ребенок все равно подсознательно будет замечать изменения в природе, а если и учитель будет дополнительно побуждать к этому, эффект будет гораздо лучше.

Добавим, что в европейских странах садики и школы не отказываются от прогулок на улице даже в дождливую погоду. Напротив, это дополнительная возможность практически сравнить живую и неживую природу.

Варианты обучения под открытым небом

На уроках курса "Я исследую мир"

В учебниках определенных авторов есть уроки на тему "Наблюдаю за весенними (летними, осенними, зимними) изменениями в природе". Прекрасный повод провести этот урок в виде экскурсии в школьный парк.

Урок-квест по любому предмету

Лучше всего проводить его при закреплении определенной темы – это позволит каждому ученику быть активным во время соревнования. Детям будет интересно динамично двигаться на уроке, решать тематические задачи, радоваться собственному успеху. Положительные эмоции гарантированы.

Уроки изобразительного искусства, дизайна и технологий

Чтобы урок в таком формате был удачным, необходимо все продумать и самостоятельно пройти будущий маршрут. Это позволит обнаружить потенциально опасные участки и избежать их при планировании работы.

Темы "Солнечные краски золотой осени", "Пейзаж осени", "Пришла зима", "В весенних солнечных лучах", "Скоро лето" будут более удачными, если изучать их в процессе наблюдения за природой, чем просто рисовать пейзажи по шаблону.

Уроки математики в первых классах

Они будут незабываемым воспоминанием для каждого, ведь индивидуальный материал для счета можно собрать собственноручно на школьном дворе: каштаны, желуди, листики – что угодно станет прекрасным иллюстрированным дополнением.

А между заданиями учитель несколько минут может выделить на определенную воспитательную беседу, разговор экологического характера или объяснить тематическую связь с курсом "Я исследую мир".

На что обратить внимание перед уроками на свежем воздухе?

Прежде всего, необходимо объяснить важность проведения таких уроков. Ребёнок должен осознавать, что на самом деле это серьезное полноценное занятие, а не воспринимать его как развлечение.

Также обязательно нужно провести инструктаж учеников еще в школе. Перед выходом дайте ученикам посетить буфет и туалет.

Одеться нужно в соответствии с временем года. Не забудьте о шапках и перчатках во время зимних прогулок.

А закрепить результативное обучение можно в кабинете при создании тематического лепбука или просмотра совместных фото, сделанных на улице.