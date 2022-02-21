Еще В. Сухомлинский подчеркивал, что обучение на природе будет развивать у учеников наблюдательность, сформирует научное мировоззрение и поможет воспитать любовь ко всему живому.
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К тому же такая деятельность будет веселой, непринужденной и, в конце концов, действеннее любых воспитательных бесед.
Преимущества уроков на свежем воздухе
К преимуществам уроков под открытым небом можно отнести:
- Свежий воздух положительно влияет на физическое самочувствие детей, что в свою очередь улучшит их психическое и эмоциональное состояние.
- На школьном дворе достаточно места, чтобы ученики не скапливались и соблюдали безопасную социальную дистанцию.
- Стимулирование познавательного интереса у школьников, так как в таком формате каждый новый урок может проводиться на новом месте.
- Исследование школьной окружающей территории. Как оказывается, возле учебного заведения может быть красивый парк, сквер и т.д.
- Повторение правил безопасного поведения. Их можно практически отработать возле школы рядом с дорогой, светофором, пешеходным переходом.
- Улучшение взаимоотношений между учениками, профилактика конфликтных ситуаций, предотвращение межличностных столкновений. На открытой территории дети находятся друг от друга на расстоянии.
- Экскурсии на улицу помогут практически установить межпредметные связи на уроках и через деятельностный подход получить новые знания.
- Развитие внимания и наблюдательности за живой и неживой природой. Ребенок все равно подсознательно будет замечать изменения в природе, а если и учитель будет дополнительно побуждать к этому, эффект будет гораздо лучше.
Добавим, что в европейских странах садики и школы не отказываются от прогулок на улице даже в дождливую погоду. Напротив, это дополнительная возможность практически сравнить живую и неживую природу.
Варианты обучения под открытым небом
На уроках курса "Я исследую мир"
В учебниках определенных авторов есть уроки на тему "Наблюдаю за весенними (летними, осенними, зимними) изменениями в природе". Прекрасный повод провести этот урок в виде экскурсии в школьный парк.
Урок-квест по любому предмету
Лучше всего проводить его при закреплении определенной темы – это позволит каждому ученику быть активным во время соревнования. Детям будет интересно динамично двигаться на уроке, решать тематические задачи, радоваться собственному успеху. Положительные эмоции гарантированы.
Уроки изобразительного искусства, дизайна и технологий
Темы "Солнечные краски золотой осени", "Пейзаж осени", "Пришла зима", "В весенних солнечных лучах", "Скоро лето" будут более удачными, если изучать их в процессе наблюдения за природой, чем просто рисовать пейзажи по шаблону.
Уроки математики в первых классах
Они будут незабываемым воспоминанием для каждого, ведь индивидуальный материал для счета можно собрать собственноручно на школьном дворе: каштаны, желуди, листики – что угодно станет прекрасным иллюстрированным дополнением.
А между заданиями учитель несколько минут может выделить на определенную воспитательную беседу, разговор экологического характера или объяснить тематическую связь с курсом "Я исследую мир".
На что обратить внимание перед уроками на свежем воздухе?
- Прежде всего, необходимо объяснить важность проведения таких уроков. Ребёнок должен осознавать, что на самом деле это серьезное полноценное занятие, а не воспринимать его как развлечение.
- Также обязательно нужно провести инструктаж учеников еще в школе. Перед выходом дайте ученикам посетить буфет и туалет.
- Одеться нужно в соответствии с временем года. Не забудьте о шапках и перчатках во время зимних прогулок.
А закрепить результативное обучение можно в кабинете при создании тематического лепбука или просмотра совместных фото, сделанных на улице.