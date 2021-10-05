Перед учительством Глеб Репич строил карьеру в сфере науки. Химией педагог интересовался с детства, ранее вел собственную рубрику на телевидении и проводил научные исследования в Дрезденском техническом университете.

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Перед началом карантина его пригласили на работу в Китай, однако пандемия помешала переезду. Поэтому он решил пойти на работу в дистанционную школу Киева.

Позже он начал публиковать интересные видео с химическими экспериментами в соцсети тикток. Сейчас на Глеба Репича подписаны более 150 тысяч человек, 90% из них – это школьники из Украины.

Это не обучение, это популяризация. И моя задача – заинтересовать. Если ребенок уже заинтересован, то он найдет, где об этом почитать. Ведь на самом деле на ютубе есть множество материала по химии, уйма бесплатных курсов и уроков,

– говорит учитель.

Смотрите видео с экспериментами учителя химии:

В будущем Глеб Репич планирует создать онлайн-курсы школьных предметов профильного уровня, благодаря которым каждый школьник из любого уголка страны сможет получить качественные знания.

Смотрите видео с химическими опытами учителя:

Отметим, что Глеб Репич стал победителем конкурса Совета молодых ученых при МОН в номинации "Молодой методист года в области химических наук". Он также стал финалистом премии Global Teacher Prize Ukraine 2021.

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К слову, в Украине провели национальную премию Global Teacher Prize Ukraine 2021 и определили лучшего учителя года. Победителем стал учитель украинского языка и литературы из Киева Артур Пройдаков. Педагог родом из Луганщины, поэтому мечтает построить культурный мост между людьми с Запада и Востока Украины с помощью путешествий.