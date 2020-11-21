Современные дети быстро справляются с гаджетами и планшетами, а свое свободное время они проводят в интернете. В то же время спортом они занимаются очень мало. Так как же заинтересовать современных детей физическим воспитанием на уроках?

О своем опыте рассказала учительница физкультуры, заслуженная учительница Украины Людмила Михно изданию "Українська правда. Життя".

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Как найти подход к детям

Людмила Михно считает, что не надо искать никакого особого подхода. "Если ребенок видит, что о нем действительно заботятся, даже если при этом его справедливо наказали, он воспринимает это адекватно", – отмечает учительница.

Она уверяет, что если детей любить и уважать, то они будут отвечать взаимностью.

Как сделать уроки физкультуры интересными

Учительница говорит, что важнейшим условием является любовь к собственному делу. Также можно назвать еще минимум три необходимых условия, которые надо учитывать:

Материальная база

Учитель должен осознавать, что современный качественный урок физкультуры невозможно провести без соответствующей материально-технической базы и необходимого оборудования и инвентаря.

Выбор деятельности учащихся на уроке

Процесс физического воспитания – это труд, во время которого надо выполнять много повторений. Поэтому чтобы выработать этот навык, надо преодолевать усталость, развивая выносливость и тому подобное.

Также очень важно для учителя учитывать интересы, предпочтения учеников и психологические закономерности: большинство детей всех возрастных категорий любят играть, соревноваться, выполнять упражнения под музыку и тому подобное.

Поэтому учитель должен во время планирования урока отдавать предпочтение тому виду активности, который нравится детям.

Эмоциональный климат на уроке

Каждый ребенок должен чувствовать себя на уроке защищенным, психологически спокойным, не бояться ошибиться и не бояться быть смешным в глазах других.

Учительница физкультуры Людмила Михно / Фото " УП.Жизнь"

Где учителю физкультуры искать креативные идеи? По словам учительницы, кроме привычных курсов повышения квалификации, современный учитель имеет доступ к различным интернет-ресурсам, онлайн-конференциям, семинарам, практикумам и тому подобное.

"Лично мне очень нравится отношение к физическому воспитанию в таких странах, как, например, США или Япония, где физкультура рассматривается как национальная идея, путь к воспитанию здорового поколения", – говорит Людмила Михно.

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Учительница рассказала, что когда она только начинала учительствовать, ей было сложно сделать свои уроки интересными для учеников.

"Я использовала все возможные средства и методы. Это были различные подвижные и спортивные игры, танцевальная аэробика, хатха-йога, стретчинг, элементы релаксации и ароматерапии и тому подобное. Также я использовала самодельный инвентарь, музыкальное сопровождение и тому подобное", – добавляет она.

За годы ее работы в школе количество учеников, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, уменьшилось в разы. Теперь дети сами хотят заниматься физкультурой и не хотят быть освобождены.