Как урок физкультуры сделать любимым для детей: полезные советы от учительницы
Современные дети быстро справляются с гаджетами и планшетами, а свое свободное время они проводят в интернете. В то же время спортом они занимаются очень мало. Так как же заинтересовать современных детей физическим воспитанием на уроках?
О своем опыте рассказала учительница физкультуры, заслуженная учительница Украины Людмила Михно изданию "Українська правда. Життя".
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Как найти подход к детям
Людмила Михно считает, что не надо искать никакого особого подхода. "Если ребенок видит, что о нем действительно заботятся, даже если при этом его справедливо наказали, он воспринимает это адекватно", – отмечает учительница.
Она уверяет, что если детей любить и уважать, то они будут отвечать взаимностью.
Как сделать уроки физкультуры интересными
Учительница говорит, что важнейшим условием является любовь к собственному делу. Также можно назвать еще минимум три необходимых условия, которые надо учитывать:
- Материальная база
Учитель должен осознавать, что современный качественный урок физкультуры невозможно провести без соответствующей материально-технической базы и необходимого оборудования и инвентаря.
- Выбор деятельности учащихся на уроке
Процесс физического воспитания – это труд, во время которого надо выполнять много повторений. Поэтому чтобы выработать этот навык, надо преодолевать усталость, развивая выносливость и тому подобное.
Также очень важно для учителя учитывать интересы, предпочтения учеников и психологические закономерности: большинство детей всех возрастных категорий любят играть, соревноваться, выполнять упражнения под музыку и тому подобное.
Поэтому учитель должен во время планирования урока отдавать предпочтение тому виду активности, который нравится детям.
- Эмоциональный климат на уроке
Каждый ребенок должен чувствовать себя на уроке защищенным, психологически спокойным, не бояться ошибиться и не бояться быть смешным в глазах других.
Учительница физкультуры Людмила Михно / Фото " УП.Жизнь"
Где учителю физкультуры искать креативные идеи? По словам учительницы, кроме привычных курсов повышения квалификации, современный учитель имеет доступ к различным интернет-ресурсам, онлайн-конференциям, семинарам, практикумам и тому подобное.
"Лично мне очень нравится отношение к физическому воспитанию в таких странах, как, например, США или Япония, где физкультура рассматривается как национальная идея, путь к воспитанию здорового поколения", – говорит Людмила Михно.
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Учительница рассказала, что когда она только начинала учительствовать, ей было сложно сделать свои уроки интересными для учеников.
"Я использовала все возможные средства и методы. Это были различные подвижные и спортивные игры, танцевальная аэробика, хатха-йога, стретчинг, элементы релаксации и ароматерапии и тому подобное. Также я использовала самодельный инвентарь, музыкальное сопровождение и тому подобное", – добавляет она.
За годы ее работы в школе количество учеников, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, уменьшилось в разы. Теперь дети сами хотят заниматься физкультурой и не хотят быть освобождены.
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