Упрощение ВНО: нардепка объяснила идею мультипредметного онлайн-теста
В условиях войны Верховная Рада упростила ВНО для школьников. Запланировано, что ученики будут сдавать мультипредметный онлайн-тест, который будет содержать 60 заданий и продлиться 80 минут.
Об этом рассказала представитель Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Наталья Пипа в эфире 24 канала. Предварительно проведение тестирования запланировано с 1 по 15 июля, но в зависимости от ситуации в государстве даты могут изменяться.
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Что известно о мультипредметном онлайн-тесте
По словам Пипы, тест будет содержать задания по украинскому языку, математике и истории Украины.
Есть много пожеланий, чтобы был английский. Поэтому, возможно, все-таки будет на выбор: история Украины или английский язык, но этого еще сейчас нет,
– отметила нардепка.
Как отметила Пипа, тест – это программа, которой еще предстоит пройти проверку. Все для того чтобы она работала в бесперебойном режиме и была защищена от кибератак.
"Здесь очень большая работа IT-специалистов. Они говорят, что для такой системы это очень мало времени. Это одна из причин, почему трудно расширить предметы с 3 до 4 или до 5 – 6, например, добавить биологию и химию",
– рассказала депутат.
Пипа добавила, что такое решение было сложным, но, к сожалению, из-за войны нет возможности провести полноценное поступление для школьников.
Следует отметить, что ГНА и ВНО отменяют только на 2022 год из-за невозможности полноценно провести тестирование.
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