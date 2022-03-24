Упрощение ВНО: нардепка объяснила идею мультипредметного онлайн-теста

В условиях войны Верховная Рада упростила ВНО для школьников. Запланировано, что ученики будут сдавать мультипредметный онлайн-тест, который будет содержать 60 заданий и продлиться 80 минут.

Об этом рассказала представитель Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Наталья Пипа в эфире 24 канала. Предварительно проведение тестирования запланировано с 1 по 15 июля, но в зависимости от ситуации в государстве даты могут изменяться.

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Что известно о мультипредметном онлайн-тесте

По словам Пипы, тест будет содержать задания по украинскому языку, математике и истории Украины.

Есть много пожеланий, чтобы был английский. Поэтому, возможно, все-таки будет на выбор: история Украины или английский язык, но этого еще сейчас нет,

– отметила нардепка.

Как отметила Пипа, тест – это программа, которой еще предстоит пройти проверку. Все для того чтобы она работала в бесперебойном режиме и была защищена от кибератак.

"Здесь очень большая работа IT-специалистов. Они говорят, что для такой системы это очень мало времени. Это одна из причин, почему трудно расширить предметы с 3 до 4 или до 5 – 6, например, добавить биологию и химию",

– рассказала депутат.

Решение не является окончательным – возможны изменения. Тестирование, как всегда, будет проводить Украинский центр оценивания качества образования. МОН разрабатывает функцию в деталях. Утвердить его должен Кабмин.

Пипа добавила, что такое решение было сложным, но, к сожалению, из-за войны нет возможности провести полноценное поступление для школьников.

Следует отметить, что ГНА и ВНО отменяют только на 2022 год из-за невозможности полноценно провести тестирование.

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