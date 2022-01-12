Такой приказ опубликован на сайте Института модернизации образования.

К теме В школах хотят сделать уроки физкультуры ежедневными для учеников

Как в школах планируют развивать ежедневный спорт

Концепция предполагает:

разработку новой учебной программы по физической культуре;

организацию и проведение ежедневной двигательной активности в учебных заведениях;

в учебных заведениях; разработку уроков физкультуры для учеников с ООП;

анализ уровня физической подготовки учеников согласно системе оценивания физической подготовки населения;

аттестацию учителей физической культуры не менее одного раза в пять лет;

не менее одного раза в пять лет; разработку и утверждение государственных нормативов финансового и материального обеспечения школ;

реализацию пилотного проекта "Деньги ходят за ребенком" для финансирования услуг в учреждениях внешкольного образования спортивного профиля.

Концепция развития ежедневного спорта в учебных заведениях предусмотрена на период до 2030 года.

Добавим, что ранее министр Минмолодежьспорта Вадим Гутцайт заверил, что детям не придется "прыгать через козла". Вместо этого появятся много разных упражнений, подвижные игры и т.д.

Какой будет физкультура в школах НУШ

К слову, Министерство образования и науки представило модельную программу по физической культуре для учеников 5 – 6 классов Новой украинской школы.

В частности, в школах НУШ будет несколько видов спорта на уроке физкультуры. Программа содержит более 30 вариативных модулей – из них ученики смогут выбирать те, которые будут изучать на уроках.

Модельная программа предусматривает обязательные 3 часа физической активности в неделю, и это не зависит от типа учебного заведения. В то же время, двигательная активность детей в школах должна составлять 6 часов в неделю.

Кроме того, программа предусматривает формировочное оценивание. Главная цель уроков – чтобы ребенок двигался, получал эмоциональное удовольствие, не переживая о прохождении нормативов.