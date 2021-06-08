Как управлять деньгами: 9 советов от предпринимателя

Публицист, писатель и предприниматель Дариус Фору начал зарабатывать свои первые деньги еще в 17 лет. Работа в колл-центре не приносила ему особого удовольствия, но заработок был довольно приличным.

Тогда парень жил вместе с родителями, и у него не было никаких обязательных расходов – он тратил заработанные средства исключительно на себя. Сегодня предприниматель выделяет 9 финансовых советов, которые он дал бы себе в начале самостоятельной жизни.

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№1 Начни инвестировать уже сегодня

Необязательно быть богачом, чтобы начать инвестировать деньги. Вкладывай средства в перспективные отрасли и получай пассивный доход от своих инвестиций, ведь научиться этому – не сложно.

​№2 Деньги дают свободу

Не делай импульсивных покупок и анализируй свои расходы. Тратя деньги ты теряешь также часть своего времени и свободы, которые мог бы направить на то, что действительно любишь делать.

Деньги дарят свободу / Фото Pixabay

​№3 Чем больше знаешь, тем больше зарабатываешь

Речь идет не о научных степенях или престижном образовании. Расширяй свои знания многопрофильно – изучай историю, экономику, математику, философию и тому подобное. Впоследствии подумай над тем, где ты можешь применить полученные знания, и как они могут принести финансовую выгоду.

№4 Будь щедрым

Совершенствуйся, изучая информацию, доступную в интернете. Распечатать текстовые и графические материалы помогут принтеры, развивающие скорость печати до 9,1 изображения в минуту в черно-белом и 6 изображений в минуту в цветном формате.

Не хватайся за каждую копейку, будто собака за тряпку. Если ты будешь делиться частью своего богатства с другими, не ожидая ничего взамен, то научишься не жить одними лишь деньгами.

№5 Деньги – восстанавливаемый ресурс

Различные схемы быстрого обогащения, неудачные инвестиции или необдуманные покупки – с этим всем хотя бы раз в жизни сталкивается каждый. Не стоит опускать руки, а продолжать работать, ведь деньги – это восстанавливаемый ресурс.

Потерять деньги – не страшно, главное – продолжить их зарабатывать / Фото Unsplash

№6 Выработай финансовые привычки

На то, чтобы стать богатым, необходимо время. Однако нужно не просто ждать счастливого дня, а вырабатывать в себе здоровые финансовые привычки, быть внимательным к деньгам и заниматься самосовершенствованием.

№7 Накапливай больше, когда доход растет

Если сегодня ты – ученик старших классов, и тебе удается откладывать небольшую сумму ежемесячно, то когда начнешь зарабатывать больше, необходимо и увеличивать суммы сберегательных вкладов. Всегда откладывай столько средств, сколько можешь.

Экономьте пропорционально доходам / Фото Unsplash

№8 Откладывай деньги

Когда у тебя есть финансовая подушка безопасности, ты чувствуешь себя гораздо спокойнее. Потеряв работу, у тебя будет достаточно времени, чтобы найти другую. Эксперты советуют накопить и держать "про запас" сумму в размере полугодового стабильного дохода.

№9 Не зацикливайся на заработке

Больше всего зарабатывать ты будешь не уже и сейчас, а через несколько лет. Прими эту истину за правило, двигайся по карьерной лестнице уверенно и с позитивным настроем. Если будешь продуктивно работать и постоянно самосовершенствоваться, то рост доходов не заставит себя ждать.