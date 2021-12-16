То есть, соль с ионами серебра хотели закупить по 12,9 гривны за килограмм. В то время, когда другие управления образования покупали техническую соль для посыпания дорог за 2 – 3 гривны за килограмм.

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Один из предпринимателей в системе публичных закупок направил заказчику требование, чтобы тот внес изменения в документацию:

Не нужно выдумывать дезинфицирующие свойства предмета закупки тем более с содержанием ионов серебра! Соль стоит от 2,7 до 3,5 гривны за 1 килограмм, и в природе не существует дорожной соли, обогащенной серебром, золотом, платиной.

– заявил он.

Впрочем, управление не захотело отказываться от соли с ионами серебра: "Подтверждаем, что такое количество товара мы должны приобрести с указанными в объявлении характеристиками", – ответили там.

На данный момент торги на закупку соли с ионами серебра отменили.

Добавим, что в 2021 году Киев направил в сферу образования 26 миллиардов гривен из бюджета. В следующем году местные власти также планируют выделить рекордную сумму – 26,4 миллиарда, что составляет около 40% от бюджета столицы.

Мэр города Виталий Кличко заверил, что за 7 лет финансирование сферы образования выросло более чем в 5 раз. За эти годы в столице построили или полностью реконструировали 12 школ и 36 детских садов.

Кстати, для школ Полтавщины согласовали закупку овощей и фруктов со значительной переплатой. К примеру, мандарины будут продавать школам за 74,16 гривны за килограмм, хотя средняя цена в супермаркетах на эти фрукты – 35 гривен.

Текст публикации Prozorro:

Соль с ионами серебра. По 12,90 гривны за килограмм для посыпания дорог. На такую ​​закупку управление образования Дарницкого района Киева планирует потратить 199 999 гривен. И это в то время, когда другие управления образования покупали техническую соль для посыпания дорог за 2-3 гривны за килограмм.

Кстати, один из предпринимателей в системе Prozorro направил заказчику требование, чтобы тот внес изменения в документацию. С такими словами: "Не нужно выдумывать дезинфицирующие свойства предмета закупки тем более с содержанием ионов серебра!! Соль стоит от 2,7 до 3,5 гривны за 1 килограмм и в природе не существует дорожной соли, обогащенной серебром, золотом, платиной".

Но желание присвоить средства до конца года просто так не остановить, так что управление осталось на своем: "Подтверждаем, что указанное в объявлении количество товара, мы должны приобрести именно с указанными в объявлении характеристиками".

В настоящее время договор на закупку соли с чудодейственными свойствами еще не заключен. Закупку отменили. Кроме того, об этой истории уже доложили мэру Киева Виталию Кличко на сегодняшней сессии Киевсовета.