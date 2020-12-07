В школе Кропивницкого вспыхнул скандал с учительницей. Она с криками и унижениями учила младших школьников в группе продленного дня. Родители школьников утверждают, что на учительницу уже не раз жаловались, но их обращения игнорировали.

Инцидент произошел в лицее "Сокол". Ученики смогли заснять видео, как учительница кричала на учеников, чтобы те выполняли домашнее задание, сообщает издание ТСН.

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Видео сняла одна из учениц и показала маме, а та выложила его в соцсети. Впоследствии она удалила видео, но про скандал уже стало известно.

Так, мама одной ученицы Эльмира Небесная признается, что эта учительница нормально не разговаривала, она всегда оскорбляла и унижала детей.

Смотрите видео, как учительница кричала на детей и унижала на уроках в лицее:

В лицее сказали, что женщина работала с детьми тридцать лет. "Учительница сразу потеряла сознание, ее забрала скорая. У нас не было жалоб на этого учителя", – уверяет заместитель директора по воспитательной работе Наталья Милентий.

Другие родители говорят, что на учительницу не раз жаловались, но этим словам администрация не верила. Видео же получилось убедительным, ее уже уволили.

Нaм очень обидно, что в образовательных заведениях Кропивницкого моглa произойти тaкaя ситуaция. Упрaвление образования оперaтивно отреагировало. Воспитательница группы продленного дня в этом заведении не работает, будут приняты соответствующие управленческие решения в отношении администрации заведения,

– отметила руководительница Управления образования Кропивницкого Лариса Костенко.

Кроме того, с учителями во всех городских школах проведут дополнительные инструктажи о педагогической этике.

Однако в соцсетях нашлись люди, которые не согласились с тем, что учительница виновна в инциденте. Мол, ситуация в целом не известна и судить только по одному видео нельзя.

"Если ребенок сидел бы тихо и делал все, что говорит учитель, то неужели к нему также подошли бы? Я не думаю так. Не оправдываю эту учительницу, но надо начинать с себя и своей семьи. Почему дети с телефонами во время урока? Почему играют за партами? Где домашнее задание, тему которого учитель объясняет весь урок?" – поделилась своим мнением Ольга Мазуренко.