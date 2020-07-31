Согласно закону о высшем образовании, университеты имеют такой уровень автономии и самоуправления, который позволяет им самостоятельно определять формы обучения.

Поэтому с 1 сентября университеты сами будут определять, выходить студентам на стационарное обучение или оно будет дистанционным. Об этом сообщает Правительственный портал.

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Ученый совет учреждения принимает решения по вопросам организации и определяет сроки обучения на соответствующих уровнях.

В Украине фактически 1,2 миллиона студентов, и важно, чтобы учебный процесс для них проходил в безопасных условиях. Решение о том, будут ли студенты учиться дистанционно, будут ли ходить в университет надо принимать с учетом эпидемиологической ситуации в каждом конкретном регионе,

– отметил премьер-министр.

Министерство образования и науки Украины рекомендует учреждениям высшего образования планировать начало учебного года с учетом карантинных ограничений.

Рекомендации МОН относительно начала обучения

В случае благоприятной ситуации МОН рекомендует начать 2020/2021 учебный год по следующему расписанию:

для студентов 1 курса (ОС Бакалавр), которые в этом году поступают на обучение в учреждения высшего образования в период с 1 по 15 сентября 2020 года;

для студентов старших курсов, начиная со второго, с 1 сентября 2020 года;

для студентов ОС Магистр первого года обучения – в период с 11 по 15 сентября 2020 года.

Как украинцы относятся к дистанционному обучению / Инфографика 24 канала